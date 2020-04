MACERATA - "La Promessa Focaia" ha recentemente ottenuto il Premio Speciale del Presidente delle Giurie al Festival multidisciplinare di letteratura contemporanea

L’opera di poesia “La Promessa Focaia” del maceratese Giorgiomaria Cornelio, stampata in occasione del Premio Opera Prima, ha recentemente vinto il Premio Speciale del Presidente delle Giurie al Festival multidisciplinare di letteratura contemporanea “Bologna in lettere”. Era stata anche segnalata nella classifica di qualità dei libri usciti tra il 1 maggio e il 30 settembre 2019 dell’Indiscreto, che viene stilata tre volte l’anno, e interpella i votanti in merito ai migliori libri italiani di narrativa, saggistica e poesia del periodo immediatamente precedente. A partire dai critici interpellati in una grande inchiesta sullo stato della critica letteraria ad opera dello scrittore Vanni Santoni, l’autore e la redazione si sono operati per creare un gruppo di “grandi lettori”, che oltre ai succitati critici e alle scrittrici e agli scrittori italiani che si sono offerti di partecipare, si estende anche a riviste letterarie, librerie, giornalisti culturali, editor e altri operatori del settore, per un totale di 320 giurati, che si esprimono con tre voti per ogni categoria. L’Indiscreto è l’edizione online della storica rivista della casa d’aste Pananti, nata nel 1969 a cura di Silvio Loffredo e Piero Pananti, a cui collaborarono scrittori e artisti come Ennio Flaiano e Mino Maccari.

Giorgiomaria Cornelio ha fondato insieme a Lucamatteo Rossi l’atlante Navegasión, inaugurato con il film “Ogni roveto un Dio che arde” durante la 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. È co-curatore del progetto di ricerca cinematografica “La Camera Ardente” e redattore di “Nazione Indiana”. Suoi interventi sono apparsi su “Le parole e le cose”, “Doppiozero”, “Il tascabile” e “Il Manifesto”. Ad oggi, studia al Trinity College di Dublino. In questi giorni, una sua poesia ancora inedita dal titolo “Palinsesto” è risultata finalista al Premio di Poesia Lorenzo Montano. Come si legge nella pagina wikipedia del prestigioso premio, “Istituito a Verona nel 1986, è un premio letterario italiano. È stato ideato e promosso dalla rivista letteraria Anterem, intorno a cui si sono riuniti e succeduti nel corso degli anni, in veste di giurati, critici letterari e filosofi, docenti e uomini di cultura, storici della letteratura, dell’arte e della musica. Tra questi figurano Tullio De Mauro, Romano Luperini, Franco Rella, Vittorio Sgarbi, Carlo Sini. Il premio si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Veneto, degli assessorati alla cultura della provincia, del comune e della circoscrizione centro storico di Verona, nonché della Biblioteca Civica di Verona”.