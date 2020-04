MACERATA - L’azienda intensifica il sostegno verso tutti coloro che, costretti a casa, hanno la necessità di dover acquistare ed usufruire di assistenza sui propri dispositivi per finalità lavorative, scolastiche o di vita familiare

L’azienda maceratese Med Store, premium reseller Apple per il centro Italia, intensifica il sostegno verso tutti coloro che, costretti a casa, hanno la necessità di dover acquistare ed usufruire di assistenza tecnologica sui propri dispositivi per finalità lavorative, scolastiche o di vita familiare. Dopo aver attivato già da qualche settimana il Numero Verde 800945484, per le informazioni e l’assistenza con ritiro e riconsegna gratuita, direttamente a domicilio, adesso anche la possibilità di accedere ad un finanziamento in 10-20 mesi a tasso zero, direttamente online. È un’ulteriore risposta al periodo di piena emergenza, nel quale il Coronavirus sta costringendo milioni di persone nel mondo a fare i conti con una crisi sociale ed economica senza precedenti, da cui si potrà uscire con molta fatica e sacrificio.

La situazione italiana offre attualmente un quadro molto complicato, nel quale ci si è trovati a dover modificare in modo radicale le proprie abitudini, modellandosi non solo nelle nuove realtà digitali per il lavoro a distanza o le attività scolastiche, ma anche nella gestione economica delle proprie spese. Med Store offrirà, quindi, ai suoi clienti la possibilità di poter acquistare online sul sito www.medstore.it selezionando la modalità di pagamento “Tasso Zero”, per essere poi ricontattato dall’operatore telefonico per l’attivazione della pratica. Non solo: anche con il Numero Verde si potrà accedere al finanziamento, attraverso un percorso che si articolerà in alcune semplici fasi, con il supporto costante dell’operatore da remoto, che aiuterà il cliente nella compilazione della documentazione richiesta per procedere all’attivazione del finanziamento. Una volta approvata la pratica, il contratto verrà inviato via e-mail comprensivo di tutti i link per il processo di firma. A questo punto il dispositivo sarà pronto per la spedizione, direttamente a casa dell’utente, senza costi aggiuntivi.

Tutte le informazioni sono al seguente link: http://www.medstore.it/promozioni/46/Finanziamento-da-remoto.

(Articolo promoredazionale)