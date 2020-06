COVID-19 - L'annuncio del presidente del Club Motori Storici di Macerata, donati mille euro all'ospedale di Camerino

La Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata che da tredici anni alla fine di agosto organizza la manifestazione “Sibillini e Dintorni” per auto d’epoca, con l’intento di sostenere la Croce Rossa con l’incasso dello spettacolo allo Sferisterio, anche nel momento dell’emergenza Covid-19 intende organizzare qualcosa di estremamente importante. «I membri del club hanno deliberato di donare all’ospedale di Camerino la somma di mille euro, che dovrebbe essere considerata come uno dei primi anelli di una catena di solidarietà verso gli ospedali della provincia di Macerata dove lavorano senza sosta tanti veri eroi», comunica in una nota il presidente Fausto Tronelli. «Oggi di fronte a questo grave problema dobbiamo dimostrare saggezza, responsabilità e soprattutto un grande cuore nell’aiuto di cui hanno bisogno i nostri ospedali – prosegue Tronelli – . Al fine di avviare il percorso per un’eventuale donazione di somme di denaro è opportuno darne comunicazione con un mail a: barbara.bucossi@sanita.marche.it . Nella comunicazione è opportuno indicare la somma che si vuote donare e per quale fine e destinazione (esempio: materiali protezione dei sanitari dal Covid-19 Presidio Ospedaliero di Camerino).