RACCOLTA FONDI - La cifra provvederà alla parziale copertura per l’acquisto del sistema di monitoraggio dei parametri vitali necessario all’Unità operativa di Rianimazione

«Le società calcistiche tolentinati GS Elfa, Juventus Club ed U.S. Tolentino 1919 comunicano di aver provveduto, in data, odierna all’erogazione di un contributo di 8.436 euro in favore dell’Asur Marche -Area Vasta 3 Macerata al fine di far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus». In una nota i tre presidenti Giorgio Rossini (Elfa), Marco Romagnoli (U.S. Tolentino 1919) e Gianluca Corvatta (Juventus Club) annunciano di aver effettuato il bonifico . «Trattasi della somma raccolta tra i propri tesserati ed alla quale hanno aderito anche numerosi simpatizzati dei tre sodalizi e liberi cittadini. – si legge nella nota – Nello specifico con detta somma l’Asur potrà provvedere alla parziale copertura finanziaria per l’acquisto del “sistema di monitoraggio dei parametri vitali” necessario all’Unità operativa di Rianimazione della struttura sanitaria di Camerino. Nel ringraziare tutto coloro che hanno prontamente aderito all’iniziativa, si ricorda che è ancora possibile aiutare tramite il medesimo canale le iniziative sanitarie di cui necessità il nostro territorio mediante bonifico bancario con beneficiario “U.S. Tolentino 1919 ssd a rl”, iban IT70 Y034 4069 2000 0000 0137 400, causale “erogazione liberale covid 19”.

