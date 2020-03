LAVORI dall'una alle 5 di domani, venerdì: chiuso il casello in entrata e in uscita

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dall’una alle 5 di domani, venerdì 13 marzo sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche-Macerata, in entrata verso Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Loreto o di Porto Sant’Elpidio.