LA PUNTATA è andata in onda mercoledì alle 19.30 sul canale 8. Nel programma che prevede lo scontro tra regioni, Cristiano Giampaoli ha affrontato la Lombardia che alla fine ha avuto la meglio. «Ero molto emozionato, ma è stata un'esperienza bellissima che rifarei»

di Elisabetta Pugliese

«Non è stato facile approcciarsi al mondo televisivo, ma è stata una bellissima esperienza che non avrei mai pensato di poter vivere. La rifarei senza pensarci». È così che Cristiano Giampaoli, cuoco di Urbisaglia, racconta le emozioni vissute partecipando ad una puntata di “Cuochi d’Italia”, andata in onda mercoledì alle 19.30 sul canale 8. Nel programma, interamente dedicato alla cucina, il giovane marchigiano ha rappresentato la nostra regione: si è scontrato con una ragazza della Lombardia, che alla fine ha avuto la meglio. Sposato con Cinzia e con una bimba di quasi 9 anni di nome Maria, Giampaoli ha sottolineato che fa questo lavoro da 20 anni e che la sua è una passione che nasce da ragazzo: «È da quando avevo 14-15 anni che sono entrato a far parte di questo mondo – ha spiegato – e da lì ho fatto sempre e solo questo mestiere. Ho lavorato per diverse stagioni a Sirolo e in alcuni ristoranti della zona, sono stato in un paio di locali a Tolentino, in un agriturismo a Loro Piceno, ho trascorso un anno a Londra a formarmi. Non è proprio un lavoro semplice e leggero – ha commentato – lo fai solo se ti appassiona davvero».

Ha partecipato al programma un po’ per caso il cuoco di Urbisaglia, un annuncio a cui ha risposto mentre era a casa, in circostanze particolari: «Ho avuto un problema alla schiena con un’ernia – ha raccontato – sono rimasto fermo per un mese, guardando le trasmissioni di cucina. Una volta ho visto scorrere in sovrimpressione una scritta: cercavano persone per i casting di “Cuochi d’Italia”. Mi sono detto “ci provo”, così ho mandato un’e-mail e qualche giorno dopo mi hanno chiamato. Così, a novembre sono andato a fare il provino a Cologno Monzese, agli studi di Tv 8, e a metà dicembre ho saputo che ero stato preso. Il 22 gennaio abbiamo registrato la puntata». La trasmissione prevede una sfida tra tutte le regioni d’Italia: ogni puntata ne coinvolge due, il vincitore compete con le altre negli episodi seguenti: «Il presentatore era Alessandro Borghese, mentre i giudici che assaggiano i piatti e danno i punteggi erano Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Al mio turno, ho rappresentato le Marche e ho gareggiato contro una ragazza della Lombardia – ha spiegato Giampaoli – Lei aveva portato tre sue ricette, in più ce n’era una misteriosa proposta dagli chef che era nascosta sotto una cloche. Ho dovuto sceglierne una, così ho optato per il risotto pere e taleggio, preparandolo in trenta minuti. In quel momento ero in vantaggio – ha commentato – poi la situazione si è capovolta e la scelta è toccata a lei».

Anche Giampaoli aveva proposto tre pietanze, tipicità marchigiane: «Ho voluto suggerire “li celli de li frati”, un tipo di pasta fatta con acqua e farina, condita con pomodorini, varnelli e ciauscolo croccante, “li cargiù”, dei ravioloni grandi ripieni con verza e salsiccia e accompagnati con un sugo di pomodoro e pecorino, e la minestra reale di brodo di pollo e tartufo. La ragazza ha scelto “li cargiù” e in quella gara, ho perso. Ho sbagliato a fare il sugo, ero molto emozionato – ha ammesso il cuoco – per chi non è abituato a stare in televisione non è semplice gestire la tensione. Il momento in cui finalmente ti abitui è quando hai finito. Era per me una cosa nuova, un ambiente nuovo, ma molto bello. Nonostante tutto, per me è stata un’esperienza meravigliosa, che decisamente rifarei. Mia moglie e mia figlia mi hanno accompagnato al provino, ma non in puntata – ha concluso – i bambini non potevano entrare, in più se avessi visto Cinzia nel pubblico mi sarei emozionato ancora di più, quindi ho promesso ad entrambe che mi avrebbero accompagnato alle puntate successive, qualora fossi riuscito ad andare avanti. Così non è stato, ma sono ugualmente contento di ciò che ho vissuto, loro mi hanno appoggiato in tutto e sono state molto orgogliose».