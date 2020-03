Dorgi curiosità…de Carnevale

LA DOMENICA con Mario Monachesi

“Che guduria nelle Marche li dorgi de Carnevale”. “A Carnevale ogni dorge vale…nelle Marche”. “Carnevale ‘gni fritto vale”. “Li juidì grassu, tutte le padelle fa fracassu”. “Vergare e teje, tutte ‘mpegnate a frie (friggere) scroccafusi, sfrappe, cicerchjate, castagnole, limoncini, ogghj co’ l’ojo ma ‘na orda co’ lo strutto de porcu”. Il nome “scroccafusu” deriva dal rumore provocato quando viene mangiato, “da lo scroccà’ (scricchiolare) sotto li denti”. Una leggenda popolare narra che per la buona riuscita di questa ricetta, in casa, mentre la si preparava, non doveva entrare nessun estraneo, altrimenti si doveva procedere “a lu ritu de lu scungiuru”. Cioè la vergara, per evitare il conseguente malocchio (che durante la frittura gli scroccafusi non lievitassero bene), “duvia sputà’ tre orde per tera e segnà’ lu piancitu (pavimento) co’ lu piede”, nel tipico segno “scansa occhju cattiu”. Gli scroccafusi sono il dolce per eccellenza del Carnevale marchigiano e maceratese, nato dalla più profonda cultura contadina. In tempi remoti li si usava cuocere nei forni a legna. Nell’ascolano vengono chiamati “stummeri”, ad Osimo e dintorni “cecetti”.

“Carnuà’ bon compagno, pozzi vinì’ tre vorde l’anno”. Le sfrappe (“frappe, frittelle, fregnacce, chjacchjere o vuscie”) risalgono all’epoca romana, durante la quale si preparavano i cosiddetti “frictilia”, dolcetti a base di farina e uova fritti nel grasso di maiale sott’olio. Venivano approntati in occasione dei “Saturnali”, per resistere durante il periodo equivalente all’attuale Quaresima. Il nome “chjacchjere” sembra legato alla città di Napoli e alla figura della regina Savoia, la quale un giorno dilungatasi in chiacchiere, venne colta da improvvisa fame, tale da chiedere al cuoco Raffaele Esposito di prepararle un dolce a cui poi venne dato il nome “chiacchiere”. “Per fa’ le frittelle non basta l’acqua, ce vò’ la sostanza”. Nel loro impasto, nel maceratese si usa mettere “lo mèle (miele) e lo mistrà”, in altre regioni al posto del mistrà, vino o grappa.

“Carnuà’ no’ me lascià’, che non pozzo dijunà'”. La “cicerchjata pija lu nome” dalla forma delle palline di pasta (“impastu”) che la compongono, la quale forma ricorda quella della cicerchia, un legume antico simile ai ceci. Per una sua frittura perfetta il trucco è di muovere di continuo la pasta nell’olio bollente (o una volta, tra lo “strutto”). Quando le palline, battendo tra loro “suonano”, vuol dire che ė giunta a cottura. Per alcuni la sua origine sarebbe l’Abruzzo, per altri tra le Marche e l’Umbria, per altri ancora deriverebbe da un tipico ed antico dolce marchigiano. “Carnevale mèdeca ‘gni male”. Le castagnole, nonostante appartengano anche ad una vecchia tradizionale marchigiana, è nell’Archivio di Stato di Viterbo che viene custodito un manoscritto di epoca settecentesca in cui sono riportate ben quattro versioni di questo dolce. La forma delle castagnole varia a seconda dei luoghi, nel pesarese ha forma allungata, nel maceratese e nell’ascolano tondeggiante.

Altri dolci tipici del Carnevale marchigiano erano e sono: Arancini e limoncini (“a seconda de la scorza”. Nella zona della Valle del Metauro detti “fichette”), “ravioli de castagne” (tipici del Piceni, anche fritti con crema di ricotta), “caciunnitti, pesche, caciù co’ la crema, ciammelle fritte de patate”, zeppole”. “Su scroccafusi e sfrappe ce java e ancora ce va l’archemuse” (alchermes). Questo liquore arriva in Italia per mezzo degli Spagnoli, i quali avevano ereditato la ricetta dagli Arabi. Qualcuno, erroneamente, sostiene che fosse nato a Firenze, ma nella città gigliata aveva solo grandi estimatori, come la famiglia de’ Medici. All’epoca, definito “elisir di lunga vita”, veniva realizzato dalle suore fiorentine dell’ordine di Santa Maria dei Servi. All’inizio del Cinquecento si ha notizia di una sua preparazione anche da parte dei frati di Santa Maria Novella e dei Certosini. Quando Caterina da’ Medici, nel 1533, sposò Enrico II d’Orleans, re di Francia, lo fece conoscere anche Oltralpe e divenne il “liquore de’ Medici”. La ricetta venne due secoli dopo trascritta da fra’ Cosimo Bucelli, direttore dell’Officina di Santa Maria Novella, mentre nel 1859 ne venne redatto il più antico prezzario. Con il nuovo secolo l’alrchemes cominciò a perdere fama perché si diffuse la notizia che l’ingrediente segreto che lo rendeva unico, veniva estratto da un insetto, la cocciniglia, che contribuiva a renderlo di un colore rosso vivo. Il suo nome deriva sia dall’arabo “al-girmiz”, che significa appunto cocciniglia (letteralmente “verme”), sia dalla parola “cremisi”, tonalità di rosso intenso. “Finitu carnuà’, finito amore, finito de magnà’ le castagnole”. “Finitu carnuà’, finito amore, finito a fa’ la pacchja da signore, finito de staccià’ farina in fiore, finito de magnà’ le castagnole”. Per chiudere: “Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale”.