COVID 19 - A riportarlo è il bollettino del Gores inviato questa sera.: 23 casi nel Pesarese, uno in provincia di Ancona. Ora i tamponi risultati positivi saranno inviati all'Istituto superiore della sanità per la conferma

Aggiornamento delle 22,25 – “Il Gores mi ha comunicato in questi minuti l’esito positivo di ulteriori due campioni, uno proveniente dalla provincia di Pesaro Urbino e uno dalla provincia di Ancona”. Lo ha appena comunicato il presidente Luca Ceriscioli. Salgono dunque a 24 i tamponi positivi, 23 a Pesaro Urbino e uno nella provincia di Ancona.

***

Altri undici casi di Coronavirus nelle Marche: a dirlo il Gores, i casi in regione salgono a 22. Dopo i cinque nuovi casi di ieri, la Sod Virologia «ha rilevato 11 tamponi positivi al Coronavirus, provenienti dall’Area Vasta 1, provincia di Pesaro Urbino – si legge in una nota del Gores –. Questi 11 campioni saranno inviati domani all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Nessun campione positivo è risultato nelle altre province. Sale dunque a 22 il numero di campioni positivi nelle Marche, di cui 6 confermati dall’Iss». Il presidente Luca Ceriscioli ha ricordato cosa si deve fare in caso di dubbi sulle proprie condizioni si salute. «Non ci si deve recare al pronto soccorso o negli studi dei medici di famiglia, ma bisogna telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)». Intanto si è in attesa del nuovo decreto del governo che dovrebbe essere pubblicato domani mattina. Al momento, stando così le cose, con l’ordinanza della Regione che scade a mezzanotte, le scuole da lunedì dovrebbero tornare aperte. Stesso discorso per le università. Anche le manifestazioni pubbliche dovrebbero poter riprendere. Tutto questo però salvo diverse disposizioni del Governo.