ECCELLENZA - Ai viola di Lattanzi non basta il gol di Latini ad inizio ripresa. A Servigliano finisce 1 a 1

Il Montefano perde una ghiotta occasione per avvicinare la vetta e divide la posta in palio a Servigliano contro la San Marco Lorese penultima in classifica (1-1). Il bomber locale Galli, nel finale, risponde al viola Latini che apre le marcature in avvio di secondo tempo. Le prime della classe (Castelfidardo, Anconitana e Atletico Gallo Colbordolo) rallentano, al pari dei ragazzi di Lattanzi, che ora vengono scavalcati dal Porto d’Ascoli e scivolano al quinto posto insieme alla Forsempronese a quota 36. I playoff sono ancora alla portata, grazie al terzo pareggio consecutivo e soprattutto al decimo risultato utile di fila. Numeri da consolidare fin dal prossimo impegno contro l’Anconitana, in programma domenica pomeriggio all’Helvia Recina di Macerata.

La cronaca. Al 10′ Gesuè calcia da fuori, sfera a lato. Al 25′ Mastronunzio appoggia per Sopranzetti che lascia partire un destro che si spegne di poco fuori. Alla mezz’ora Latini prova a sorprendere Testa con un pallonetto ma la palla finisce alta. Il numero sette viola si rifà ad inizio ripresa (8′) quando ruba palla a Mallus e dai 25 metri spara un tiro che bacia il palo e si insacca alle spalle del portiere fermano. Poi tante conclusioni ribattute: Gesuè dalla parte locale, Sopranzetti e Bonacci dall’altra. Nel finale la San Marco Servigliano Lorese acciuffa il pari grazie a bomber Galli, che di piede supera Rocchi sul cross del subentrato Sanci.

Il tabellino:

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Testa, Juvalè, Pompei, Censori, Aliffi, Mallus, Paglialunga (17′ s.t. Sanci), Mancini (27′ s.t. Tracanna), Galli, Gesuè, Frinconi (42′ s.t. Pagliucci). A disp.: Ferretti, Simonelli, E. Iommi, M. Iommi. All.: Morreale.

MONTEFANO: Rocchi, Galassi, Pigini, Carotti (23′ s.t. Palmucci), Lapi, Moschetta, Latini (42′ s.t. Pucci), Gigli, Mastronunzio, Sopranzetti, Bonacci (35′ s.t. Cingolani). A disp.: Palmieri, Del Moro, Camilloni, Donati, Vipera, Pasqualini. All.: Lattanzi.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Traini di Ascoli Piceno – Caporaletti di Macerata)

RETI: 8′ s.t. Latini, 37′ s.t. Galli

NOTE: ammonito: Cingolani. Angoli: 4-5.