ATLETICA - I risultati dei portacolori del club biancorosso nella seconda prova dei campionati regionali giovanili di società

Nella seconda prova dei campionati regionali giovanili di società di corsa campestre, svoltasi a Civitanova lo scorso fine settimana nel centro sportivo Villa Conti, si sono fatti valere i ragazzi dell’Atletica Avis Macerata.

Nella categoria cadetti Libero Samuele Marino ha dominato la prova dei 3 km. con Michele Storani in seconda posizione. Una bella affermazione in vista degli appuntamenti più importanti della stagione: il Campionato Marchigiano individuale che si svolgerà a Rotacupa il 1 marzo e successivamente la rassegna tricolore prevista quest’anno a Campi Bisenzio il 15 marzo. Buona anche la prova di Francesco Tambroni Armaroli che si è avvicinato alle posizioni che contano con un buon undicesimo posto in una gara molto affollata.

Vittoria di Elisa Marini nella 2 km. delle cadette che si è aggiudicata la gara davanti all’avversaria di sempre Martina Trisolino, a due secondi. Brave anche le altre avisine con Anna Mengarelli in quinta posizione e Sofia Marchegiani settima, entrambe in corsa per entrare nella squadra Marche per la Festa del Cross del prossimo 15 marzo in Toscana. Nella gara assoluta della 6 km. positiva prestazione di Ndiaga Dieng che si aggiudica la prova davanti all’anconetano della Stamura Luigi del Buono; al forte mezzofondista avisino si chiedeva una convincente prova di efficienza in vista dei Campionati Italiani assoluti della prossima domenica e per la successiva attività internazionale. Dietro, bravo è stato Barkinde Mamadou Diallo terzo assoluto ma primo degli junior, con Andrea Virgili terzo fra gli junior, Leonardo Storani ottavo assoluto ma primo degli allievi e con Federico Vitali terzo allievo.

Nella gara assoluta femminile sui 4 km. vittoria di Margherita Forconi, che ha dominato la gara pur militando nella categoria allieve, precedendo la compagna di squadra Patric Clothilde Cenier prima delle promesse con Samira Amadel seconda nella stessa categoria. Interessante anche il settimo posto assoluto di Emma Baldoni, ancora allieva. Nella categoria ragazze bella prova di Sofia Romagnoli seconda nella gara di 1.5 km, che si sta avvicinando alla leader Lou Rosa Maroncelli del Cus Urbino con un bell’esordio di quattro compagne di squadra Giorgia Vitali, Aurora Animento, Chiara Bocci e Sara Morichetta nelle posizioni di rincalzo dal 14° posto al 17°, in una gara con 45 concorrenti alla partenza. Nei ragazzi sulla stessa distanza ottimo quarto posto di Pietro Marchionni con Alberto Tabarretti in settima posizione e Samuele Montagnese nono in una gara anch’essa molto affollata.

(foto di Maurizio Iesari)