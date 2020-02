VOLLEY - L'andata in trasferta il 3 o 4 marzo, il ritorno all'Eurosuole Forum di Civitanova l’11 o il 12 marzo. In caso di passaggio del turno la semifinale sarà contro la vincente della sfida fra Trento e i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Il tabellone completo della massima competizione europea

Sarà la formazione belga del Knack Roeselare l’avversario della Lube nei quarti di finale della Cev Champions League Volley 2020. Questo il verdetto scaturito oggi in Lussemburgo nel sorteggio che ha tracciato la strada verso le Super-Finals di Berlino del 16 maggio per le 8 migliori formazioni europee qualificate dopo la fase a gironi conclusa ieri. Inoltre, in caso di qualificazione alle semifinali, i biancorossi affronterebbero la vincente tra Trentino Itas (già incontrata nella fase a gironi) e i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, che giocheranno tra loro nel quarto di finale dalla stessa parte del tabellone dei cucinieri. Il match di andata tra Lube Civitanova e Knack Roeselare si giocherà in Belgio il 3 o 4 marzo alle 20,30, il ritorno all’Eurosuole Forum di Civitanova l’11 o il 12 marzo sempre alle 20,30 (le date saranno definite dalla Cev a brevissimo). Nell’eventuale semifinale, inoltre, la Lube giocherebbe in trasferta il match di andata e in casa la gara di ritorno (date 24-25-26 marzo e 7-8-9 aprile). Torna ancora una volta la sfida tra Lube e Knack, ormai un classico incrocio in Europa visto che i precedenti sono già 10. Le due squadre si sono incrociate nella fase a girone (quindi con match di andata e ritorno) delle edizioni 2018, 2016, 2009 e 2007, oltre che nelle due sfide dei Quarti di finale sempre dell’edizione 2007.

LA FORMULA DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA- La qualificazione alle Semifinali verrà decretata seguendo il regolamento introdotto dal 2014: sia nella sfida di andata che in quella di ritorno verranno infatti attribuiti i punti in classifica come fosse una normale gara di del girone eliminatorio, quindi 3 punti per la vittoria da 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break, 1 punto per la sconfitta al tie break, 0 per la sconfitta 1-3 o 0-3. Il Golden Set, ovvero il parziale di spareggio ai 15 punti si giocherà di conseguenza (nella partita di ritorno) soltanto nel caso in cui le due formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra la gara d’andata e quella di ritorno.

Il tabellone:

Quarti di Finale

Knack ROESELARE (BEL) vs Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

TRENTINO Itas (ITA) vs Jastrzebski WEGIEL (POL)

Fakel NOVY URENGOY (RUS) vs Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA)

Kuzbass KEMEROVO (RUS) vs Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

Semifinali

Vincente TRENTINO/WEGIEL vs Vincente ROESELARE/CIVITANOVA

Vincente KEMEROVO/KEDZIERZYN-KOZLE vs Vincente NOVY URENGOY/PERUGIA

Super-Final

Vincente Semifinale 2 vs Vincente Semifinale 1