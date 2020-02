TOLENTINO - Il governatore Ceriscioli e l'assessore regionale Sciapichetti hanno incontrato i sindaci. Dopo l'incontro per parlare del piano "Proteggitalia" si è svolta la cerimonia di consegna del materiale della nota guida agli operatori turistici

Il governatore Luca Ceriscioli e l’assessore Angelo Sciapichetti oggi in visita all’Abbadia di Fiastra per un doppio appuntamento. All’ordine del giorno un tavolo di confronto con i sindaci del Maceratese sul piano “Proteggitalia” e la consegna agli operatori turistici marchigiani il kit ufficiale “Lonely Planet – Best in travel 2020”. Nell’ambito del piano nazionale per la sicurezza del territorio, le Marche disporranno fino al 2021 di 150 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico. Una somma che racchiude le risorse dei vari ministeri coinvolti per gestire emergenze, curare la prevenzione, realizzare la manutenzione, semplificare gli adempimenti amministrativi di spesa. L’obiettivo è «fare squadra» per essere veloci e tempestivi nel cogliere l’opportunità offerta, predisponendo progetti esecutivi in grado di intercettare subito i fondi previsti. La Regione, è stato detto, anticiperà le risorse necessarie per la progettazione attraverso un fondo rotativo. Nel frattempo sta provvedendo all’istituzione di un nucleo operativo di supporto costituito da tecnici, che coadiuverà il commissario per il dissesto, individuato nella figura di Ceriscioli. «I sindaci – spiega il governatore – sono migliori conoscitori delle rischiosità locali. Vogliamo individuare gli interventi più importanti e urgenti, utilizzando il fondo di rotazione per finanziare la progettazione. Questo impulso nazionale ci agevola, allarga l’azione e permetterà di fare più interventi e corrispondere sempre più all’esigenza di sicurezza richiesta dai territori».

L’assessore Sciapichetti ha ribadito che «il tema della difesa del suolo è centrale nella nostra regione. Abbiamo cercato, in questi anni, di rimettere in piedi una politica che desse risposte concrete alle esigenze dei Comuni. Stiamo registrando un cambio epocale rispetto al tema del dissesto idrogeologico: un fatto molto importante di cui gli amministratori locali si stanno rendendo conto». Al termine del tavolo di confronto, si è conclusa la cerimonia di consegna dei kit targati “Lonely Planet” agli operatori turistici marchigiani. L’incontro è stato condotto da Alvin Crescini ed è iniziato con la proiezione di filmati promozionali, proseguito con le consegne e concluso con un filmato finale dell’attore comico Pietro Massimo Macchini su Lonely Planet. Ceriscioli e Sciapichetti hanno donato il materiale da utilizzare nelle strutture ricettive, a un centinaio di operatori presenti, in rappresentanza dei 1.390 maceratesi che lo riceveranno tramite spedizione. Complessivamente saranno oltre 8.200 le strutture ricettive marchigiane che utilizzeranno il logo nel corso del 2020.

«Le Marche – sottolinea il governatore – vogliono continuare a crescere su tutti i mercati, in modo particolare quello estero. L’investimento in comunicazione che racconta la bellezza e la forza turistica della nostra Regione continuerà a essere strategica, perché nell’inseguire il mercato straniero non vogliamo fare passi indietro su quello nazionale». Il kit, eco-sostenibile, è composto da diversi oggetti che vanno dal distintivo da desk, ad adesivi e manifesti da utilizzare nelle strutture ricettive. Il tutto per qualificare un settore turistico che ha registrato, lo scorso anno un +5,46 percento negli arrivi e un +5,95 percento nelle presenze, nonostante gli eventi sismici del 2016.