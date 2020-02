CIVITANOVA - Assemblea organizzata da Cea, il comitato cittadini elettori arrabbiati: l'idea è di creare un'associazione di commercianti e una serie di iniziative e rievocazioni per promuovere la zona nord della città, a partire dalla leggenda del pirata Caronte

“Orgoglio Fontespina” all’assemblea di quartiere organizzata da Cea, il comitato cittadini elettori arrabbiati.

E’ stato un incontro propositivo quello che si è svolto nel quartiere a nord di Civitanova. Tante le proposte suggerite da Angelo Broccolo promotore della riunione alla quale hanno partecipato anche l’assessore al Commercio Pierpaolo Borroni e Maria Rosa Berdini della Proloco. Tra queste quella della costituzione di un’associazione di commercianti di Fontespina e una serie di eventi e rievocazioni a partire dalla leggenda di Caronte che secondo alcune ricerche sarebbe quella usata come trama per “La maledizione della prima luna”. Una suggestione che subito ha fatto volare la mente al mitico Jack Sparrow e alla possibilità di creare un “Fontespina comics” con figuranti a tema. Broccolo ha ricordato anche i fasti di Fontespina, quando il quartiere negli anni ’60 e ’70 accoglieva i flussi turistici delle prime forme di villeggiatura di persone provenienti soprattutto dalla Lombardia e quando Fontespina aveva una sua dignità e riconoscibilità anche sulle cartoline dell’epoca rispetto a Civitanova. «Dobbiamo creare un’associazione di commercianti – dice Broccolo – io ho un sogno: l’anno prossimo al Bit di Milano deve essere presente anche Fontespina, con suoi pacchetti turistici e servizi. Una volta qui c’erano decine di pensioni. E poi grazie a Francesco Broccolo e ad alcuni documenti appartenenti alla sua famiglia è emersa la leggenda di Fontespina. Si narra che Caronte fosse un pirata naufragato a Fontespina che nascose qui un tesoro, ma non riuscendo più a tornare nacque la leggenda di una maledizione e così ogni anno il 2 novembre si sentirebbe il rumore dei remi del pirata. Questa è un’idea che vorremmo sviluppare, già immagino la domenica dopo il 2 novembre un evento con gente mascherata da Jack Sparrow. Ma si potrebbe anche sviluppare ulteriormente la rievocazione storica della sciabica e unire Civitanova Alta e Fontespina con un percorso lungo la strada del Palazzaccio, l’antica via che portava gli abitanti di Civitanova Alta a Civitanova nel 600 per pescare con la sciabica». Nel corso della riunione si è parlato anche dei problemi nel quartiere in particolare di alcune situazioni di potenziale pericolo come gli allagamenti degli scarichi a mare di Castellaro e Caronte, opere pubbliche come marciapiedi e l’asfaltatura di via Vasco De Gama. «Abbiamo protocollato una lettera per rendere note le situazioni di pericolo, ma a distanza di un anno nessuno ancora ci ha risposto».