MACERATA - L'avvocato Federico Valori è stato prosciolto in secondo grado con formula piena: il fatto non sussiste

Oltraggio al giudice nel corso dell’udienza, assolto l’avvocato Federico Valori. Il legale in primo grado era stato condannato a 1 anno e 4 mesi dal tribunale de L’Aquila (competente per i procedimenti che coinvolgono i magistrati delle Marche), ieri la corte d’appello del tribunale abruzzese ha ribaltato la sentenza. «Il fanno non sussiste», questa la formula con cui l’avvocato maceratese è stato assolto da fatti che gli venivano contestati che risalgono al 2012. Sette anni di processo per aver detto nel corso di una udienza che si è svolta al Giudice di pace di Macerata «il giudice non sta facendo il proprio dovere». Il motivo di quella frase era che nel corso dell’udienza il legale aveva chiesto più volte al giudice Maria Carmina La Iacona (che si era costituita parte civile al processo) di verbalizzare ciò che stava dicendo un testimone. Il motivo era che nel corso dell’udienza dal giudice di pace c’è una verbalizzazione riassuntiva e il legale riteneva necessario, per bene assistere il suo cliente, che quanto diceva il testimone venisse riportato parola per parola. Una sentenza che «è importante per tutta l’avvocatura, perché è stato riconosciuto il ruolo dell’avvocato penalista che deve tutelare gli interessi del proprio assistito anche quando ritiene che il giudice non lo stia facendo» dice l’avvocato Benedetta Tommasoni che ha assistito Valori insieme agli avvocato Paolo Giustozzi e Gianluca Totani.