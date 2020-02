VOLLEY - All'Eurosuole Forum di Civitanova la Tonno Callipo cede in tre set, diciassettesima vittoria per i biancorossi in SuperLega. Lo schiacciatore top scorer e Mvp del match al rientro in campo dopo l'infortunio

di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Lube che non si ferma; inanella la 17esima vittoria in SuperLega, recupera Leal assente da molto tempo, e fa le prove generali in vista della final four di Coppa Italia che la vedrà sabato prossimo opporsi a Trento nella prima semifinale della competizione che si disputerà a Bologna.

Vibo Valentia è stato un test utile in questa chiave, oltre che per incamerare altri 3 punti che consentono ai civitanovesi di restare saldamente al primo posto della classifica. Un ritorno in grande stile quello dello schiacciatore cubano: top scorer della sfida e soprattutto mvp della gara. Non è ancora al top della condizione ma promette di esserlo per sabato in Coppa Italia. Accanto a lui da segnalare le prestazioni del solito Simon cui ha strappato lo scettro di mvp che il centrale aveva conquistato nelle ultime due gara interne e l’intramontabile capitano Juantorena, un concentrato di grinta e classe su cui può sempre contare la formazione di De Giorgi.

La Tonno Callipo nei primi due set è riuscita a non sfigurare troppo contro i tricolori e questo è già un grosso merito per la truppa di Cichello che fa un altro tipo di campionato rispetto a quello dei cucinieri.

Nella Lube torna titolare Leal dopo tre settimane di stop per infortunio. E De Giorgi a fianco di Simon schiera al centro Anzani, Resto del sestetto con la diagonale Bruno-Rychlicki, Juantorena-Leal schiacciatori e Balaso libero. Nelle file di Vibo Valentia gli ex Baranowicz e Vitelli oltre al vice allenatore D’Amico. Avvio di gara con Leal che viene subito sollecitato da Bruno e una Callipo che prova a non staccarsi subito dagli avversari. Calabresi molto fallosi al servizio e non solo: il break di Civitanova arriva proprio grazie a due errori consecutivi degli avversari che valgono il 9-7. Aumentano i giri della squadra biancorossa grazie in particolare al servizio di Rychlicki che mette in grande difficoltà la ricezione ospite con un inedito Bruno nelle veste di schiacciatore che allunga il vantaggio (12-8). La squadra di Cichello ci mette tanta buona volontà ed impegno, Drame Neto riporta i suoi in scia ai tricolori (18-16): ci pensa una pipe di Juantorena e il muro di Bruno a rimettere in ordine le cose con la Lube che riprende la sua navigazione verso il successo del set d’apertura della sfida.

Nel secondo è la battuta di Defalco a movimentare l’avvio a favore della Tonno Callipo. Biancorossi che però ci mettono poco a far tornare la gara sui binari prima dell’equilibrio (9-9) aiutati anche dagli errori dei calabresi e poi del sorpasso marchigiano firmato da un Leal che si mostra già in buone condizioni nonostante il lungo stop, che allunga il punteggio sull’11-9. Brava Vibo Valentia a non disunirsi, ed a restare agganciata agli avversari nel punto a punto di metà parziale (15-15). Entrano Marchisio e Vitelli nelle due squadre. Il turno di servizio (con ace) di capitan Juantorena e l’attacco a tutta forza di Leal scavano il 20-17: non è finita perché Vibo ha la forza di tornare vicina a Civitanova prima che Simon e Rychlicki regalino tre palle set ai campioni d’Italia. Callipo che ne annulla due prima che Simon sigilli il 2-0 biancorosso. Orgoglio Vibo in avvio di terzo, subito spento da Juantorena e Rychlicki (ace) che rovesciano il punteggio (6-4). Inerzia della partita sempre nella metà campo civitanovese, anche se Vibo non cambia atteggiamento e prova a restare dentro la gara (14-11). La volontà non basta ai calabresi contro un avversario che vuol chiudere i giochi senza sprecare troppe energie in vista sia della sfida di Champions di mercoledì che soprattutto in vista della final four di Coppa Italia di sabato a Bologna.

Il tabellino:

CIVITANOVA – VIBO VALENTIA 3-0 (25-19, 25-23, 25-17)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bruno 3, Juantorena 12, Anzani 5, Rychlicki 9, Leal 15, Simon 9, Balaso (L), Marchisio (L). Massari, Kovar. NE.: Bieniek, Diamantini, D’Hulst. All. De Giorgi.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Baranowicz 4, Defalco 7, Chinenyeze 2, Drame Neto 12, Carle 7, Mengozzi 7, Rizzo (L), Pierotti 1, Vitelli 2, Ngapeth. NE.: Marsili, Sardanelli, Hirsch. All. Cichello.

ARBITRI: Zavater e Tanasi

NOTE: spettatori 3005, incasso di 27026 euro. Durata set: 27’, 28’, 26’ totale 81’. Lube: bs. 11, v. 7, m. 5, e. 17. Tonno Callipo: bs. 18, v. 5, m. 3, e. 22.