SICUREZZA - Ex numero uno della questura di Macerata e attualmente a capo di quella ferrarese, si insedierà nel capoluogo dorico il 24 febbraio

Cambio al vertice della questura dorica: ai saluti Claudio Cracovia, lascerà il posto al collega Giancarlo Pallini, attualmente questore di Ferrara. Cracovia, dal 24 febbraio, dirigerà la polizia della provincia autonoma di Trento, avvicinandosi così sempre di più a Trieste, sua città natale. Si era insediato il primo aprile del 2019, succedendo a Oreste Capocasa. In 11 mesi di mandato, è stata la sicurezza nei locali un pallino del dirigente, arrivato qualche mese dopo la strage di Corinaldo. Tra Ancona e Falconara, ne sono stati fatti chiudere almeno 15 in base all’articolo 100 del Tulps. Pallini, originario del Casertano, arriva da Ferrara, ma è una vecchia conoscenza delle Marche. Per due anni, fino al novembre 2017, ha infatti coordinato la questura di Macerata.