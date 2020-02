SISMA - #SpazioComune è il titolo scelto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Luciani per la presentazione del Piano dedicato alla parte antica del piccolo paese devastato dal sisma. Primo appuntamento mercoledì alle 12 al teatro comunale

Petriolo #SpazioComune è il titolo scelto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Luciani per una innovativa presentazione del Piano per la ricostruzione del centro storico. L’appuntamento è fissato per mercoledì alle 12 al Teatro Comunale di uno dei borghi del Maceratese duramente colpito dal sisma del 2016. Sono stati invitati i primi cittadini dei Comuni limitrofi, Corridonia, Mogliano, Tolentino, Loro Piceno e Urbisaglia, e i rappresentanti delle istituzioni, dall’Arcidiocesi di Fermo al commissario straordinario per la Ricostruzione, Piero Farabollini; dal direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Cesare Spuri, alla dottoressa Marta Mazza del Sabap Marche fino al presidente della Regione Marche. «Il vero carattere originale e coinvolgente dell’incontro – spiega l’amministrazione – è però l’apertura alla partecipazione e alla proposta dei cittadini, di chi abita il centro storico di Petriolo e di chi ha a cuore il suo rilancio». A confermarlo è lo stesso sindaco Luciani: «Siamo uno dei primi Comuni ad aver affidato incarichi per l’elaborazione di un Piano che definirà non solo gli aspetti tecnici, ma anche le destinazioni d’uso e le attività che si vorranno riaprire – ha spiegato -, attraverso alcuni incontri, nei quali auspichiamo la massima partecipazione, il vero protagonista sarà il cittadino». Nelle fasi preliminari sono già stati individuati otto temi sui quali si concentreranno dei tavoli di lavoro: «I petriolesi potranno confrontarsi con le loro proposte – ha aggiunto -, tutte quelle idee che ritengono importanti per far rinascere il nostro Centro Storico». L’obiettivo dell’amministrazione Luciani è quello di elaborare il Piano entro il prossimo mese di maggio, al fine di far iniziare il prima possibile gli interventi di ricostruzione. «Ad oggi, in tutto il cratere, ad oltre 3 anni e mezzo dagli eventi sismici, la ricostruzione pesante stenta ancora a partire – ha concluso il primo cittadino di Petriolo -, si sono evidenziare problematiche tecniche e amministrative che rallentano l’approvazione dei progetti. Il percorso scelto dall’amministrazione comunale consentirà di individuare e affrontare le problematiche della ricostruzione del centro storico già in questa fase. Il piano individuerà le soluzioni ammissibili e indirizzerà la ricostruzione: ciò semplificherà la successiva fase della progettazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata».