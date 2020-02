IL PROGETTO - Attivato un percorso rivolto ai ragazzi da 15 a 25 anni, che avrà come obiettivo quello di formulare proposte, idee, progetti, da sottoporre all’amministrazione comunale

Ad Appignano prende il via il progetto Open space, un percorso rivolto ai giovani nella fascia di età 15-25 anni, che avrà come obiettivo quello di formulare proposte, idee, progetti, da sottoporre all’amministrazione comunale e che abbiano come platea di riferimento, i giovani appignanesi. Si sono ritrovati venerdì scorso nella stabile della Scuola di musica, 25 ragazzi segnalati dalle associazioni e dalle varie realtà del territorio, a cui il Comune ha richiesto collaborazione per l’individuazione di un primo gruppo, formato da giovani caratterizzati da voglia di fare, intraprendenza e sensibilità verso la comunità. Insieme a loro il sindaco Mariano Calamita e Silvia Persichini assessore alle Politiche Giovanili. A coordinare il tutto Paolo Nanni, comunicatore ed esperto del mondo giovanile, il quale sta portando avanti il progetto Open Space anche nel Comune di Morrovalle, territorio che ha visto la nascita del primo progetto e a cui il Comune di Appignano si è ispirato. «Questo è un primo nucleo – spiega l’amministrazione – ma essendo il percorso aperto a tutti i ragazzi che abbiano voglia di attivarsi concretamente per i propri coetanei, si lascia spazio a nuove adesioni che si vadano ad aggiungere ai giovani già segnalati. Due i punti fondamentali: il primo, partecipare agli incontri formativi, che riguarderanno varie tematiche, dalle life skills al digitale, dalla promozione sociale agli stimoli neurologici; il secondo, essere disponibili ad elaborare in team proposte, idee e progetti che abbiano comunque sempre una finalità di promozione sociale, cioè che contribuiscano alla crescita del singolo e della comunità di Appignano. Abbiamo voluto promuovere e crediamo in questo progetto perché in questo modo si vogliono sensibilizzare e spronare i ragazzi ad essere protagonisti e promotori delle politiche che li riguardano, vivendo la realtà del paese in maniera attiva e partecipata, permettendo anche di poter rispondere più efficacemente ai loro bisogni e alle loro necessità». L’amministrazione invita pertanto tutti i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 25 anni che siano incuriositi o che vogliano partecipare all’iniziativa, ad iscriversi all’indirizzo mail: servizisociali@comune.appignano.mc.it o a presentarsi il 21 febbraio prossimo alle 21 nella sede Open Space di Appignano.