MACERATA - La nomina durante la prima conviviale del 2020. L'ex presidente Barbara Morresi: «Ci uniscono l’amore per lo sport e un sentimento di amicizia». Rinnovato il direttivo

Assemblea dei soci ed elezioni per il nuovo direttivo. Sono questi i temi all’ordine del giorno della prima conviviale del 2020 del Panathlon Club Macerata, organizzata al ristorante “I Gelsi” nei giorni scorsi. La serata si è aperta con i saluti di Barbara Morresi, che ha ripercorso i suoi quattro anni da presidente del club maceratese. «Ringrazio tutti voi per il clima che ho respirato in questi anni – ha affermato – clima fatto di grandi ideali, ambizione, forza, passione, amore, sacrificio e fantasia. Ideali che decliniamo e riconduciamo al concetto di fair play. Sono riuscita a garantirci una riconoscibilità di club, dando l’autorevolezza necessaria alla realizzazione della nostra mission. Siamo integrati nel mondo dei service – ha spiegato – grazie alla maggiore visibilità acquisita e agli interclub fatti; siamo estremamente legati e in rete con tutti i club delle Marche. Se siamo qui questa sera, essendo riusciti a ritagliarci questo spazio, la ragione è sicuramente l’amore per lo sport che ci unisce e un sentimento di amicizia».

«Con grande umiltà metterò il mio background a disposizione del club – ha esordito Michele Spagnuolo – Metteremo in agenda da subito incontri con le scuole e il territorio. Per poter costruire una società

migliore – ha continuato il nuovo presidente – è fondamentale partire dai giovani e sono convinto che lo sport sia un ottimo veicolo di cultura e di valori. In linea con quanto fatto fino ad oggi, continueremo nella collaborazione con gli altri service, cercando di aprire maggiormente a donne, giovani e ai territori limitrofi alla città di Macerata. Un mash-up di storia della nostra città ed esperienze di atlete e atleti di tutto il territorio nazionale. Un percorso che nei prossimi due anni vorrà essere sempre più di condivisione con i soci, con il direttivo e con le realtà sportive. Sogno di lasciare qualcosa alla città – ha concluso – Un campetto di quartiere all’anno da riqualificare sarà l’obiettivo per il prossimo mandato».

Il nuovo consiglio direttivo, quindi, sarà composto da Michele Spagnuolo, presidente, Barbara Morresi, past president, Stefano Caraceni, segretario, Samuele Cetraro, tesoriere, Franco Cossiri, Galileo Manzi, Francesco Menichelli, Massimo Paci e Lidio Palumbo. L’assemblea ha anche provveduto all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del preventivo 2020, all’elezione del Collegio dei Revisori Contabili, composto da Franco Morelli, Luciano Pingi e Pierpaolo Porro, e del Collegio arbitrale e di Garanzia, costituito invece da Gianluca Brizi, Paolo Pasquali e Arnaldo Porro.