TOLENTINO - E rettore della basilica di San Nicola dove è arrivato ad ottobre 2017. E stato scelto per la ricostruzione post sisma del santuario

Padre Giustino Casciano è il nuovo priore provinciale degli agostiniani d’Italia. L’attuale priore della Basilica di San Nicola a Tolentino, nato in Molise 64 anni fa, subentra a padre Luciano De Michieli. L’elezione ieri a Roma nella Curia Provinciale.

Il neo priore della Provincia agostiniana d’Italia non ha ancora deciso se il nuovo incarico lo svolgerà dalla sede di Roma oppure fermandosi nelle Marche. E’ a Tolentino dall’ottobre 2017 quando il maestro reverendo padre provinciale Luciano De Michieli lo individua come uomo giusto nel seguire la ricostruzione post sisma della Basilica di San Nicola e viene trasferito nel Santuario come Priore e Rettore.

Padre Giustino Casciano è nato il 16 maggio 1955 ad Agnone. Ha celebrato la professione religiosa nell’ordine agostiniano a Roma l’8 dicembre 1979 ed è stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 1980 nella parrocchia di S.Pietro a Terni. Per tredici anni ha fatto parte della comunità dei frati del Santuario di S.Rita a Cascia durante i quali ha svolto anche l’ìncarico di Rettore del Santuario stesso. dal 1996 al 2004 è stato Rettore della Basilica di S.Pietro in Cieldoro di Pavia. Da novembre 2012 di nuovo parroco di Sant’Agostino di Gubbio.