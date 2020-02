ECCELLENZA - L'attaccante decide dal dischetto la sfida giocata al Comunale, i viola centrano la sesta vittoria consecutiva e sono quarti a tre punti dall'Anconitana capolista

La “vipera” Mastronunzio lancia il Montefano sempre più in alto nella classifica di Eccellenza. Il suo rigore, che vale il 13esimo centro personale in campionato, stende al Dell’Immacolata il Marina nel secondo tempo e regala ai viola il sesto successo consecutivo. I ragazzi di Lattanzi non smettono di stupire e continuano a scalare posizioni, ritrovandosi quarti dietro alla leader Anconitana (+3), al Castelfidardo (+2) e all’Atletico Gallo Colbordolo (+1). A questo punto, a salvezza ormai vicina, è lecito sognare e puntare ad un altro obiettivo, quello dei playoff, alla portata per quanto espresso in campo fino a questo momento. Il Montefano dovrà confermare il buon stato di forma fin dal prossimo weekend contro l’Atletico Azzurra Colli.

La cronaca. Al 5′ calcio piazzato di Pucci, Lapi appoggia di testa per Mastronunzio che da posizione favorevole manda fuori. Sul fronte opposto Baldini di prima intenzione spara sopra il montante e poi trova la respinta in corner di Rocchi. La fase centrale è favorevole al Marina, al Montefano serve anche il ripiegamento difensivo di Mastronunzio per liberare sulla linea una conclusione ospite. Non centrano lo specchio invece i tentativi da fuori di Domenichelli e Rossetti (punizione). Il Montefano rientra in campo nella ripresa con più convinzione e dopo neanche un giro di lancette “la vipera” colpisce il palo con un bel pallonetto a Castelletti battuto. Aa 18′ Latini viene atterrato in area e dal dischetto bomber Mastronunzio è glaciale e realizza il gol-partita. I ragazzi di Lattanzi non si accontentano e l’under Vipera trova l’opposizione di Castelletti, che poi nega la gioia del gol a Latini per due volte: su un tiro ad incrociare e su un colpo di testa. Nel finale Mastronunzio gonfia la rete in posizione di fuorigioco e l’arbitro annulla il gol.

Il tabellino:

MONTEFANO: Rocchi, Donnari, Galassi (28′ s.t. Vipera), Sopranzetti, Lapi, Moschetta, Cingolani (2′ s.t. Latini), Palmucci (42′ s.t. Camilloni), Mastronunzio, Pucci (28′ s.t. Donati), Bonacci. A disp.: Palmieri, Del Moro, Pigini, Pasqualini, Garofoli. All.: Lattanzi.

MARINA: Castelletti, Ribichini, Martedì, Rossetti (31′ s.t. Pigliapoco), Marini, Baldi, Domenichelli, Baldini (31′ s.t. Savelli), Pierandrei (15′ s.t. Gregorini), Gabrielloni, Gagliardi (33′ s.t. Bassotti). A disp.: Menghini, Simone, Maiorano, Droghini, Medici. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Traini di San Benedetto del Tronto (Cosignani di San Benedetto del Tronto – Sannucci di Macerata)

RETE: 18′ s.t. Mastronunzio (rig.)

NOTE: ammoniti: Galassi, Rocchi, Ribichini, Castelletti, Gabrielloni. Angoli: 3-4. Recupero: 6′ (1’+5′)