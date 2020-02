I TITOLARI della società agricola Tieske srl di Apiro hanno ricevuto il riconoscimento per la categoria "Biosicurezza"

Sono i marchigiani Valentino e Vasco Valori della società agricola Tieske srl di Apiro, i vincitori del Premio Avicoltore dell’Anno per la categoria “Biosicurezza”, assegnato oggi a Fieragricola da Unaitalia alle aziende che nel 2019 si sono distinte sulle best practice della filiera dei polli da carne.

Le aziende premiate sono espressione delle buone pratiche di allevamento, ma anche di un settore all’avanguardia che, grazie alla tecnologia, usa sempre meno antibiotici ed è efficiente dal punto di vista dell’uso delle risorse. Oltre ad aver applicato scrupolosamente le misure di biosicurezza previste dall’ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2019, come l’introduzione dell’arco di disinfezione automatizzato, la realizzazione di un piazzale in materiale cementizio lavabile e disinfettabile di fronte ad ogni capannone e la viabilità a senso unico, Valentino e Vasco Valori hanno portato ulteriori migliorie nel loro allevamento (330mila broiler per 19.454 di superficie), tra cui capannoni con tetti lavabili, una camera pressurizzata laterale a metà capannone per lo scarico temporaneo di carcasse, e attrezzatura completamente dedicata all’attività interna. «Le best practice premiate oggi – ha detto il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini – rappresentano le eccellenze di un settore 100% made in Italy, sempre più impegnato sui temi della sostenibilità ambientale e del benessere animale, che dal 2011 ha ridotto dell’82% l’uso degli antibiotici e lavora costantemente accanto alle istituzioni per accrescere tutti gli standard di allevamento, a partire dalle biosicurezze. L’avicoltura italiana, in linea con la propria vocazione alla filiera integrata vuole cogliere le sfide del Green Deal e della strategia “From farm to fork”, lanciata dal nuovo esecutivo europeo». Il premio, istituito con l’obiettivo di sensibilizzare e valorizzare gli allevatori e le buone pratiche zootecniche all’interno delle filiere associate, viene assegnato da una giuria di professionisti alle migliori storie di pratiche virtuose in allevamento e consiste in un voucher da utilizzare per apportare ulteriori migliorie al proprio allevamento. Tra gli altri premiati dal presidente di Unaitalia anche Luciano Carli per il benessere animale, Tiziana Felizia per la sostenibilità ambientale, Vasco e Valentino Valori per la biosicurezza, Hicham El Aidi per gli avicoli speciali. All’evento hanno partecipato anche gli assessori all’Agricoltura del Veneto e della Lombardia Giuseppe Pan e Fabio Rolfi, i vertici di Veronafiere e il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.