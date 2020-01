L'UOMO è ricercato dai carabinieri: non si è fermato all'alt in zona Civita, a Colonnella. Era insieme a una donna, ha esploso diversi colpi a cui i militari hanno risposto. Dopo avere abbandonato la sua auto ha rubato prima un motorino, poi una Mercedes. Ricerche anche con l'elicottero, potrebbe aver raggiunto le Marche

Una lunga sequenza di colpi sparati da una mitraglietta in una scena da film. E’ stata una mattina movimentata in contrada Civita, lungo la strada che da Colonella scenda verso Alba Adriatica, provincia di Teramo al confine con Ascoli. La sparatoria ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri e una coppia, sembra di origine albanese, nella zona del parco commerciale Arcobaleno. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, con tanto di inseguimento partito dopo un controllo. L’auto ha forzato l’alt e da lì è partita la sparatoria, non risultano feriti. A quanto pare l’uomo è riuscito fuggire, abbandonando l’auto nelle campagne e rubando prima un motorino, poi un altro veicoli a un passante. Mentre la donna è stata fermata. Le ricerche sono ancora in corso, anche con l’ausilio di un elicottero. Non è escluso che l’uomo possa aver varcato i confini aggirandosi tra le campagne e trovarsi adesso nelle Marche.

(servizio in aggiornamento)