COLMURANO - Roberta Rapaccetti, 38enne, veterinaria, ha creato una fattoria biologica unica nelle Marche, che ha provato a recuperare una tradizione antica con un animale molto diverso dall'immaginario collettivo. «Sono riflessivi ed empatici». Ha realizzato anche una linea di cosmetici che segue la tradizione della regina egizia

di Francesca Marsili

È nato tutto come un grande amore. «Da quando per la mia laurea in Veterinaria, mio marito mi regalò Primetta, la mia prima asinella, non sono più riuscita a fare a meno di loro, della loro empatia, che è per me ancora oggi come una terapia».

Così Roberta Rapaccetti, 38enne di Colmurano, ha scelto di trasformare la sua grande passione in un’attività agricola che, unica nelle Marche, si occupa della produzione di latte d’asina e di prodotti cosmetici realizzati con questo alimento. Le virtù benefiche del latte d’asina sono note sin dall’antichità. Sibilla, Berta, Nunzio, Nocciola, Agostino per arrivare fino alla nuova arrivata Agnese, venuta alla luce qualche giorno fa, fattrice dopo puledro è nata “Mamma Asina”, una fattoria biologica che ha provato a recuperare una tradizione antica allevando un animale molto diverso dall’immaginario collettivo. «L’asino non è un cocciuto, anzi, è riflessivo» racconta l’ideatrice Rapaccetti. Una realtà tutt’altro che banale, multifunzionale, nata nel 2015 inizialmente nel territorio dell’Abbadia di Fiastra, ma trasferitasi a causa degli eventi sismici del 2016 che ne hanno reso inagibile la stalla, oggi, seppur delocalizzata, si trova tra le colline di Colmurano, nella splendida cornice dei monti Sibillini.

Da veterinaria ad allevatrice, la giovane neofita ha realizzato il suo sogno passo dopo passo, sperimentando da sola tecniche di mungitura e posizionamento dei puledri: «Ho impiegato un po’ a capire come funzionasse un allevamento di asini, perché nelle Marche non ce n’erano. Durante il mio percorso di studi, mi era capitato di entrare in contatto con gli asini, ma molti aspetti li ignoravo. Fondamentale per me, è stato l’aiuto di alcuni allevatori, che mi hanno aiutata a gestirli» racconta con soddisfazione. L’imprenditrice agricola ha puntato tutto sulla produzione del latte d’asina, i cui benefici, noti sin in epoca egizia e romana, sono stati recentemente e ufficialmente certificati dai ricercatori dell’università di Camerino, i cui studi di laboratorio vengono portati avanti con la fornitura di “Mamma Asina”.

Il latte d’asina, infatti, oggi è considerato l’alimento naturale più simile al latte materno, tra i trattamenti d’elezione per intolleranze e allergie alimentari, oltre al suo effetto positivo nella cura dell’osteoporosi. «Ogni asina produce un litro di latte al giorno – spiega la dottoressa Rapaccetti – dopo la mungitura viene pastorizzato in giornata ed imbottigliato, pronto per essere venduto». L’allevatrice anticipa anche che i docenti della scuola di bioscienze e medicina veterinaria di Unicam, Paolo Polidori e Silvia Vincenzetti, stanno avviando uno studio sulle proprietà nutraceutiche del kefir di latte di asina, con particolare riguardo alla presenza di molecole bioattive. Qualità cosmetiche, oltre che nutrizionali, nel latte d’asina, altrettanto testate. L’imprenditrice maceratese, ha provato anche a rievocare il mito di Cleopatra, che era solita immergersi in un bagno di latte di asine, attraverso la produzione di una linea cosmetica fatta di creme e saponi realizzata proprio con questo prezioso alimento.

Orecchie lunghe e passi lenti, «L’asino, contrariamente a quanto si possa pensare, ha un carattere collaborativo e socievole, ma che ha i suoi tempi – spiega Rapaccetti, ripercorrendo un aneddoto testimonianza dell’intelligenza di questo quadrupede dallo sguardo dolce – Una mattina, appena arrivata in stalla, l’asina Elvira che era incinta, ha iniziato a bussarmi continuamente col muso sulla spalla. Mi sono subito resa conto che non aveva più la pancia, aveva partorito nella notte. L’animale ha iniziato a spingermi e condurmi ad un fosso dove il puledro era caduto dopo essere stato partorito. Ed è stato solo grazie ad Elvira se sono riuscita a salvarlo».

Oltre l’aspetto zootecnico, l’allevatrice di Colmurano ha deciso di curare anche quello ludico-didattico, trasformando “Mamma asina” anche in una fattoria didattica, dove i più piccoli, attraverso le scuole, possono entrare in contatto con questo animale spesso utilizzato per la pet therapy. «Il modo migliore per fare amicizia con un asino è fargli le coccole, ne vanno matti! – prosegue l’allevatrice di Colmurano – i bambini e le bambine apprendono divertendosi in totale contatto con la natura, spazzolando il pelo, sperimentando la mungitura e la loro alimentazione, imparano a riconoscere la paglia dal fieno e aiutano ad attaccare le etichette sulle bottiglie del latte. Sto cercando di mantenere questa dimensione senza crescere troppo – conclude l’allevatrice veterinaria, che è anche una giovane mamma di tre bambine – voglio preservare questo rapporto unico con i miei asini».