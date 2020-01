Cosa sono Bitcoin & Blockchain

MACERATA - Un incontro al CreaHub questa sera dalle 21.30. L’esperto in materia, Samuel Chiaraluce, sarà ospite della community più innovativa del maceratese

All’interno del format Startup Grind, diffuso in tutto il mondo e sostenuto da Google For Entrepreneurs, questa sera dalle 21.30 si terrà, al CreaHub di Macerata, l’evento gratuito “Bitcoin & Blockchain: opportunità e rischi della tecnologia”. L’esperto in materia, Samuel Chiaraluce, sarà ospite della community più innovativa del maceratese.

«L’evento vuole accendere un faro sul ruolo attuale delle cryptovalute, sul Bitcoin e sull’impatto che sta avendo sul nostro sistema socio economico attuale». Anche le comunità più piccole iniziano a sentire l’esigenza di conoscere meglio i meccanismi che muovono questo movimento mondiale e soprattutto

valutare con maggiore consapevolezza le opportunità e i rischi che ci sono. L’appuntamento domani, completamente gratuito e volto a favorire l’innovazione sul territorio, darà l’opportunità a tutti di confrontarsi in modo diretto con lo speaker Samuel Chiaraluce, ponendo qualsiasi quesito che possa aiutare a sciogliere dubbi e incertezze.

Chiaraluce è un imprenditore, growth hacker & designer. Didigital innovator, entra nel mondo delle cryptovalute nel 2011, iniziando a fare mining con i primissimi ASIC per poi approfondire la tecnologia blockchain e le sue prime applicazioni nella finanza tecnologica. Da oltre 20 anni si occupa di digital marketing, inizialmente come event manager, trascorrendo parte del suo tempo tra Italia e New York. Sempre con occhi curiosi e affascinato dalle tecnologie emergenti, instaura una serie di relazioni con imprenditori e startup sul panorama internazionale, che lo portano a crescere come imprenditore e come professionista nel growth hacking e nel fintech. Fondatore del collettivo WeBeyond con la sua Growth Hacking Agency, aiuta aziende, startup ed imprenditori a potenziare il loro business e creare valore, favorendo l’adozione delle crypto e della tecnologia blockchain.

Nell’incontro al CreaHub si parlerà nello specifico di Bitcoin, la prima crypto moneta che ha dato il via a tutto il sistema, perché nasce e quale problema risolve. Il dibattito toccherà il tema della tecnologia Blockchain, che permette alle cryptovalute di funzionare, e tutte le implicazioni che ha in altri ambiti. Si parlerà di opportunità, di rischi ed un laboratorio pratico finale illustrerà passo passo come aprire un wallet, cioè un indirizzo personale per iniziare a detenere i primi Bitcoin o altre monete digitali. Un brindisi finale di buon augurio darà il benvenuto agli ospiti nel modo crypto, con il buon vino offerto da Start up Grind Macerata, un’organizzazione internazionale indipendente e senza scopo di lucro che supporta attività di education e mentorship per imprenditori o aspiranti tali, sponsorizzata direttamente da Google for Startups. Organizza a Macerata e provincia degli eventi dove si intervistano startuppers e talenti che raccontano la loro storia imprenditoriale al pubblico di freelancer, manager e studenti. L’obiettivo è quello di nutrire l’ecosistema imprenditoriale locale.

Per prenotare il proprio biglietto gratuito, visitare il sito https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-macerata-presents-blockchain-e-bitcoin-opportunita-e-rischi-della-tecnologia/#/

