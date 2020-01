SAN SEVERINO - Conclusi i lavori in pieno centro storico: tre abitazioni, due negozi e due magazzini sono di nuovo a disposizione dei proprietari

Tre abitazioni, due negozi e due magazzini di nuovo agibili, a San Severino, dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile un intero edificio in viale Bartolomeo Eustachio, in pieno centro storico. La costruzione, un palazzo condominiale, è stata interessata da opere di recupero del danno per un importo di 160mila euro interamente finanziate con un contributo pubblico dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.