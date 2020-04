CAMERINO - Il progetto educativo e formativo nell'ambito delle iniziative di alternanza scuola lavoro

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro, l’università di Camerino promuove in collaborazione con l’Itcg “Antinori” il progetto educativo e formativo “Sentieri accessibili e inclusivi nelle Marche”, coordinato dalla professoressa Catia Eliana Gentilucci della Scuola di Giurisprudenza di Unicam. L’iniziativa è volta a promuovere un escursionismo aperto alle disabilità promuovendo percorsi ad esse adeguati. Il progetto si rivolge al territorio della Regione Marche, ma potrebbe estendersi a tutte le Regioni d’Italia. Alle lezioni frontali tenute da docenti Unicam e da responsabili Cai e alla individuazione dei sentieri accessibili, seguirà la verifica degli stessi con escursioni mirate e la creazione di una scheda tecnica dettagliata per ciascun sentiero. Il progetto si concluderà con la stampa della guida “Sentieri accessibili e inclusivi nelle marche”. «L’obiettivo primario del progetto – sottolinea la professoressa Gentilucci – è quello di avvicinare i ragazzi al territorio, come risorsa e patrimonio da rispettare e valorizzare, e all’inclusione sociale, aspetto fondamentale per un contesto sociale che vuole crescere integrandosi con diverse realtà». Le lezioni in aula si terranno dal 3 al 15 febbraio, poi i 40 studenti coinvolti nel progetto saranno divisi in gruppi e proseguiranno con lo svolgimento delle attività previste.