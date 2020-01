MACERATA - Il convegno, in programma martedì 28 gennaio nell'aula magna del Dipartimento di scienze della formazione, beni culturali e turismo, farà il punto sulla qualità di scuole dell'infanzia e asili nido. Sarà presente Giuseppe Massafra

“La povertà educativa e la prospettiva zerosei: la qualità dei servizi, diritto delle bambine e dei bambini”, è questo il titolo del convegno in programma martedì 28 gennaio, dalle 15 alle 19, a Macerata, nell’aula magna del Dipartimento di scienze della formazione, beni culturali e turismo in contrada Vallebona. L’incontro, promosso da Flc Cgil Marche, Fp Cgil Marche, Cgil Marche, Proteo fare sapere, Institute Itard Center e patrocinato dal Comune di Macerata, sarà l’occasione per fare il punto su scuole dell’infanzia, asili nido e servizi educativi nelle Marche. Presente Giuseppe Massafra, segretario nazionale Cgil.

Al convegno parteciperanno Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Marche, Matteo Pintucci, segretario generale Fp Cgil Marche, che introdurrà i lavori, Ivan Di Pierro, segretario Flc Cgil di Macerata. Tra gli interventi, quello di Giancarlo Cerini, ispettore tecnico che discuterà su “Prospettiva pedagogica ‘zerosei’: le parole chiave del decreto legislativo 65/2917”, Piero Crispiani, docente Unimc che parlerà di come “Restituire la scuola ai docenti: autonomia della didattica”, Paola Nicolini, docente Unimc che interverrà su “L’età d’oro dello sviluppo personale e l’educazione come fattore di prevenzione”. Inoltre, al convegno, prenderanno parte la vicensindaco Stefania Monteverde, che parlerà de “La povertà educativa sfida la comunità: il sistema integrato a Macerata”, Francesca Rosini, insegnante in una scuola d’infanzia, con “Educazione per tutti e dignità del ruolo professionale”, e infine Rebecca Marconi, collaboratrice della ricerca “Save the children” : Tra diseguaglianze e opportunità nei primi anni di vita”.