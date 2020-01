MACERATA - Si tratta di un focus organizzato dal movimento di Confartigianato. Appuntamento giovedì alle 17, tra i relatori il prefetto Iolanda Rolli e l'assessore regionale Manuela Bora

Un focus sulla violenza di genere e sulle possibilità di intervento. Ad organizzare il convegno, in programma per giovedì alle 17, è il movimento “Donne Impresa” di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Nella sala Giunta della sede provinciale di Macerata, in via Pesaro 21, interverranno il prefetto Iolanda Rolli, Manuela Bora, assessore regionale alle pari opportunità e presidente del forum permanente contro la violenza di genere, Elisa Giusti, coordinatrice dei servizi anti-violenza per la cooperativa “Il faro”, e Antonella Ciccarelli, sociologa e criminologa. A moderare l’incontro sarà Eleonora D’Angelantonio, referente del movimento “Donne Impresa” di Confartigianato. L’incontro inizierà con il benvenuto di Renzo Leonori, presidente interprovinciale di Confartigianato Imprese, e Moira Amaranti, delegata del movimento “Donne Impresa”. A seguire, gli interventi contro la violenza sulle donne: il rapporto del 2019 sul fenomeno della violenza di genere nelle Marche, a cura di Manuela Bora; il protocollo d’intesa contro la violenza di genere, presentato dal prefetto Iolanda Rolli; i servizi anti-violenza nel territorio, con Elisa Giusti; infine un approfondimento sul fenomeno della violenza sulle donne a cuore di Antonella Ciccarelli. Al termine degli interventi, sono previsti un dibattito e le relative conclusioni dell’incontro, cui seguirà un aperitivo.