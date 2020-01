RECANATI - Il premio letterario nazionale ideato da Gabriele Magagnini presentato al teatro Persiani. Dai versi di Leopardi scaturiranno le riflessioni dei partecipanti

Presentata ufficialmente, al teatro Persiani di Recanati, la decima edizione di “Raccontar…Scrivendo”, presenti il presidente de La Casetta degli Artisti- Recanati, Gabriele Magagnini, che ha ideato il concorso letterario nazionale e che ha trovato subito in alcune collaboratrici il sostegno per un progetto che si è rivelato vincente. Con il presidente sono intervenuti il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alla Cultura e pubblica istruzione Rita Soccio visto che il Comune ha dall’inizio dato il supporto all’iniziativa. E poi Sandrino Bertini per la Bcc di Recanati e Colmurano, Samuela Domenella per la Scuola D. Alighieri- Campus L’Infinito.

«“Raccontar…Scrivendo” si è presentato con l’idea alla base di aprire “un dialogo” tra i giovani e il poeta Giacomo Leopardi – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – considerandolo un ragazzo dei nostri tempi con il quale condividere e/o dibattere pensieri, desideri, aspirazioni. Ideato da una manciata di volontari che ogni anno dedica passione e tanto tempo a questa iniziativa, il concorso è sostenuto da tanti fantastici partner quali la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, Regione Marche oltre che istituzioni private quali la Eli Edizioni e la Tecnostampa e diverse aziende della zona. Un concorso sul web per dimostrare che la cultura non è oscurata dalla frenesia e dalle nuove tecnologie anzi, ha ancora un grande valore, gli scrittori esistono e hanno molto da trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media – sottolineano gli organizzatori -. Il bando è quindi, ancora una volta, rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado di ogni parte d’Italia. La novità in assoluto di questa decima edizione, pensata da La Casetta degli Artisti unitamente alla Scuola di Lingua Italiana “D.Alighieri”-Campus l’Infinito diretta da Anna Poeti, è data dall’inserimento di una nuova sezione “Estero” rivolta agli studenti delle scuole italiane all’estero, paritarie e non, che potranno confrontarsi sul tema proposto per gli italiani, con alcune tematiche tratte dalla poesia “Il passero solitario”. Partendo da alcuni versi del poeta Giacomo Leopardi, accuratamente scelti per le tre sezioni, l’invito a tutti i ragazzi a scrivere riflessioni in merito. E per soddisfare le esigenze di tutti anche quest’anno la sezione speciale rivolta a persone dai 6 ai 100 anni e che comprenderà una sottosezione rivolta esclusivamente alle scuole dell’Infanzia. Un modo per offrire non solo agli studenti, la possibilità di affrontare la tematica proposta – si legge in conclusione della nota-. Allora tutti a ripensare “Il passero solitario” sfruttando a pieno la creatività e spontaneità, partecipando ad un concorso che non prevede alcuna quota di iscrizione. In palio ci sono tantissimi premi come soggiorni all’estero in una capitale europea a scelta, premi in danaro e pacchi di prodotti locali, senza dimenticare la pergamena che sarà realizzata per i vincitori dall’Antica Bottega Amanuense del Maestro Màlleus».