CIVITANOVA - Teresa Loiotile dirige l'istituto dal settembre scorso. Tante le novità introdotte, dai progetti extracurriculari alla leadership condivisa tra i docenti

di Laura Boccanera

Una scuola proiettata all’Europa, leadership diffusa, dipartimenti verticali fra scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dal prossimo anno anche l’indirizzo musicale con 6 ore di musica in più alla scuola Mestica rispetto al corso normale. Sono soltanto alcune delle novità introdotte all’interno dell’istituto comprensivo di Via Tacito a Civitanova dalla nuova dirigente Teresa Loiotile. La Loiotile, pugliese, è dirigente dell’istituto civitanovese dal 1 settembre dello scorso anno, dopo il pensionamento dell’ex preside Mirella Paglialunga. Una laurea in matematica ed anni di insegnamento di informatica, con corsi e specializzazioni dedicati all’innovazione tecnologica e alla robotica. Civitanova è il primo incarico da dirigente dopo il concorso su scala nazionale che l’ha vista posizionarsi tra i primi 1000 vincitori su 35mila candidati. Il suo arrivo è stato una specie di terremoto che ha modificato almeno in parte le abitudini di insegnanti e personale, apportando fin da subito cambiamenti all’organizzazione del lavoro. Ma dopo le prime “scosse” di assestamento, la maggioranza dei docenti ha accolto l’impronta data dalla nuova dirigente: «Alcune modifiche erano necessarie – spiega Loiotile -. Quando un nuovo dirigente si insedia è naturale che apporti una nuova vision della scuola. Venendo dalla Puglia e avendo sperimentato per 10 anni la programmazione con i fondi europei ho l’ambizione di innestare in un territorio diverso dal mio quel bagaglio culturale di esperienza maturata. La Puglia era fra le regioni obiettivo per l’utilizzo di fondi europei Pon e voglio portare quella progettualità, che guarda all’Italia e all’Europa, nell’istituto, utilizzando le linee guida europee per le attività progettuali».

Modifiche, specie riguardo alcuni progetti extracurricolari, che non sempre sono state accolte positivamente. Alcuni genitori infatti hanno mostrato perplessità rispetto alla sostituzione di alcuni corsi. Su questo la Loiotile si dice certa di operare per il bene dei ragazzi: «La scuola non è un “progettificio” – dice la nuova preside -. Il Pof non è qualcosa di cristallizzato, ma un documento dinamico e flessibile. Proprio in virtù del fatto che le esigenze mutano, i docenti cambiano, anche il piano dell’offerta formativa si integra e si modifica. Abbiamo introdotto tante novità all’avanguardia. Ci siamo focalizzati sulla promozione delle competenze digitali di tutti, dai tre ai tredici anni, ma anche sulla formazione dei docenti. Per le competenze linguistiche abbiamo inserito ore di tutoraggio e conversazione, ampliato le attività legate allo sport e alle attività artistiche, introdotto la settimana della cultura e dell’innovazione, per guardare all’inclusione, ma anche per valorizzare le eccellenze e aderito ai programmi Erasmus plus, che dà ai docenti e ragazzi la possibilità di formarsi all’estero».

Numerose anche le modifiche nell’organizzazione del lavoro, come la delega di molte funzioni che spettano alla dirigente alle insegnanti del corpo docente, pur mantenendone sempre la supervisione: «E’ la leadership condivisa – spiega Loiotile -, non certo per scappare dalle responsabilità del mio ruolo, ma per motivare e valorizzare le insegnanti. Ho voluto allargare lo sguardo a tutto l’istituto comprensivo affinché si senta l’appartenenza ad un unico soggetto e non ai diversi spazi fisici dove si svolge l’attività lavorativa. Quindi molte maestre della scuola primaria ricoprono un ruolo qui alla secondaria e viceversa. E’ un modo per condividere la vision, facendo conoscere nuovi aspetti gestionali e organizzativi a 360 gradi. Sono sicura possa motivare e dare nuovi obiettivi al corpo docente. Il mio motto è “fare meno e fare meglio». Infine una novità per Civitanova, l’istituzione per il prossimo anno scolastico dell’indirizzo musicale, un unicum per il comprensorio cittadino e che prevede un maggior numero di ore di didattica musicale e l’insegnamento di quattro strumenti fra pianoforte, chitarra, violino e violoncello.