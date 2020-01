MACERATA - L'escursionista e giornalista domani alle 17 alla Domus San Giuliano, per presentare il suo nuovo libro "Vette dell'Appennino centrale"

Il Club alpino di Macerata dà il via al ciclo di eventi del 2020. Ad inaugurarlo domani alle 17, alla Domus San Giuliano, sarà Stefano Ardito, escursionista e alpinista, scrittore e giornalista, che collabora con importanti testate a livello nazionale. Ardito, attraverso la presentazione del suo libro “Vette dell’Appennino centrale”, condurrà il pubblico alla scoperta di sentieri e cime tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il volume è una guida di escursionismo ed alpinismo che dà spazio anche a tutto ciò che è il “contorno del camminare”. «Andare in montagna – spiega Ardito – non è solo salire verso una cima, è immergersi in un territorio impregnato di storia e cultura. è muoversi in un ambiente naturale ricco di flora e fauna. L’area oggetto di questa guida, inoltre, lotta per riprendersi dalle profonde ferite del sisma del 2016». «Come sezione Cai – ricorda il presidente Marco Ceccarani – speriamo di dare un contributo per allargare la conoscenza di questi straordinari luoghi e per invogliare sempre più appassionati a frequentare le nostre zone montane, così da favorire una ripresa economica di tutta l’area del cratere. Insomma un evento da non perdersi, itinerari nuovi e da rivisitare con nuove prospettive, in ogni stagione dell’anno e per tutti i livelli di abilità ed impegno, dall’alpinista alla semplice escursione per tutta la famiglia».