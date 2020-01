SARNANO - L'iniziativa domenica alle 9 al rifugio di Fonte Lardina

Torna “Sicuri con la Neve” a Sarnano, l’appuntamento organizzato dal Soccorso Alpino e dal Club Alpino Italiano in contemporanea in diverse località italiane. L’appuntamento, nelle Marche, è per domenica alle 9, quando gli amanti della montagna si riuniranno al rifugio di Fonte Lardina a Sarnano. Lo scopo di questi incontri, consigliati a tutti gli appassionati, è quello di informare su come affrontare la montagna in inverno e imparare tecniche di autosoccorso utili in caso di emergenza. Un’iniziativa rivolta a sciatori ed escursionisti che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione della montagna innevata in ragionevole sicurezza, anche attraverso prove pratiche e dimostrative. Anche se l’inverno e la neve sembra tardino ad arrivare, gli organizzatori assicurano che la neve necessaria alle prove ci sarà e come tutti gli anni sono attese tante persone desiderose di migliorarsi.