SERIE D - L'Atletico Terme Fiuggi segna in apertura di gara, a rimettere i crèmisi in carreggiata ci pensa il numero dieci con un gran gol dai 25 metri

di Giacomo Gardini

Pareggia il Tolentino nell’impegno casalingo contro Fiuggi: a Rizzitelli risponde Minnozzi, con un eurogol da cineteca. Dopo il bottino pieno raccolto nelle ultime tre giornate di campionato e la vittoria nel derby esterno contro la Sangiustese, la corsa del Tolentino rallenta tra le mura di casa, nonostante un’ottima prestazione.

Neppure il tempo di accomodarsi sugli spalti per i tifosi cremisi ed ecco che arriva una doccia gelata: al 4′ Rizzitelli colpisce al volo sulla respinta di un difensore e trova il vantaggio per i laziali. I padroni di casa incassano il colpo e riordinano le idee, alla ricerca del pareggio. La gioia del gol di Labriola al 14′ dura soltanto pochi secondi: il direttore di gara Cerbasi annulla la marcatura per un sospetto fuorigioco. Nonostante la delusione, il Tolentino non perde il pallino del gioco e viene premiato al 27′ da un eurogol di Minnozzi dai 25 metri. Al rientro dagli spogliatoi, con il risultato fermo sull’1-1, il ritmo scende e la partita scorre senza regalare particolari emozioni. Assedio cremisi allo scadere: al 40′ Minnozzi imbocca Padovani che manca la palla di un soffio. Nulla da fare però, il vantaggio resta un miraggio e la gara si chiude sull’1-1.

La cronaca. La prima marcatura del match non si fa attendere: agli ospiti bastano quattro minuti di gioco per trovare il vantaggio. L’azione del gol si sviluppa da un piazzato a favore degli ospiti: sulla respinta di un difensore cremisi, Rizzitelli colpisce al volo e gonfia la rete.

Al 14′ brivido cremisi: calcio d’angolo, Chingari respinge coi pugni e Labriola trova l’angolino giusto per strappare il pareggio. La gioia dei padroni di casa, però, dura soltanto pochi secondi: il direttore di gara infatti annulla il gol. Nonostante la doccia gelata a inizio partita, il Tolentino resta padrone del campo per tutta la prima mezz’ora di gioco. L’entusiasmo cremisi viene premiato al 27′ da un eurogol del bomber Minnozzi, che scarica dai 25 metri una siluro all’incrocio dei pali. Il pubblico sugli spalti va in visibilio, mentre i padroni di casa dilagano. La partita prosegue senza esclusione di colpi e le occasioni da gol non mancano, pur senza concretizzarsi. La prima frazione di gioco si chiude sul pareggio. Al 6′ della ripresa, i cremisi reclamano un fallo di mano nell’area di rigore degli ospiti ma l’arbitro non è d’accordo. I primi 15 minuti del secondo tempo scorrono senza particolari emozioni, anche se i padroni di casa sembrano averne di più. Al 31′ ci prova Di Domenicantonio con un numero a smarcarsi sulla sinistra, ma la conclusione è troppo debole e Chingari raccoglie la sfera senza troppi problemi. Al 40′ occasionissima cremisi e vantaggio sfiorato: Minnozzi mette al centro ma Padovani manca la palla di un soffio. Il Tolentino continua a spingere alla ricerca di un vantaggio che non arriva e il match si chiude sul risultato di 1-1.

Il tabellino:

TOLENTINO (4-4-2): Bucosse 6; Viola 6, Labriola 6,5, Bonacchi 6, Ruggeri 6; Mastromonaco 7 (37′ s.t. Laborie 6), Severoni 6, Pagliari 6,5 (26′ s.t. Padovani 6), Ruci 6 (21′ s.t. Strano 6); Minnozzi 8 (47′ s.t. Maresca s.v.), Di Domenicantonio 6,5 (42′ s.t. Tirabassi s.v.). A disp.: Rossi, Cerolini, Raponi, Marcantoni. All.: Mosconi.

FIUGGI (4-3-3): Chingari 6; Tassone 6 (38′ s.t. Felea s.v.), Locci 6, Scalon 6,5, Chirilenco 6; Forgione 6 (34′ s.t. Bacchi 6), Falasca, Rizzitelli 7 (46′ s.t. Filipponi s.v.); Macrì 6,5 (37′ s.t. Passaro s.v.), D’Andrea 6, Basilico 6 (9′ s.t. Gualtieri 6). A disp.: Ludovici, Mangiapelo, Moretti, Pietrobono. All.: Incocciati.

TERNA ARBITRALE: Erminio Cerbasi di Arezzo (Bianchi di Pistoia – Pacifici di Arezzo)

RETI: 4′ p.t. Rizzitelli, 27′ p.t. Minnozzi.

NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti: 42′ p.t. Severoni, 6′ s.t. Ruci, 20′ s.t. Chirilenco, 23′ s.t. Minnozzi, 34′ s.t. Gualtieri. Angoli: 14 (11+3). Recupero: 6′ (1’+5′).