CIVITANOVA - Il giovane si è tolto la vita ieri sera, i genitori sono arrivati da Pordenone. La polizia al lavoro per stabilire le cause del gesto, i motivi sarebbero legati alla sfera sentimentale. Verrà svolta una ispezione cadaverica

di Laura Boccanera

Sono arrivati questa mattina da Pordenone i genitori del ventunenne morto ieri sera all’interno di un b&b di Civitanova. Straziati non si danno pace per la scomparsa del figlio, un ragazzo arrivato dal Friuli nelle Marche qualche tempo fa. La polizia sentirà anche la loro testimonianza prima di riconsegnare il corpo che su disposizione della procura di Macerata verrà sottoposto anche ad una ispezione cadaverica.

Gli inquirenti ipotizzano una motivazione passionale, una delusione sentimentale dietro il drammatico gesto. Il ventunenne si è suicidato ieri (l’ispezione potrà valutare da quanto tempo era morto al momento del ritrovamento) impiccandosi con una cintura nella camera del b&b di via Cesare Battisti nel quale soggiornava da qualche giorno. La polizia non ha trovato biglietti e il telefono, che non è stato sequestrato non ravvisando ipotesi di reato, è bloccato per cui gli agenti al momento non hanno avuto accesso alle ultime conversazioni del giovane. L’ipotesi più verosimile però è quella di una delusione amorosa. La polizia ha ascoltato anche la testimonianza della giovane e nel pomeriggio verranno sentiti i genitori del 21enne, straziati e sconvolti dal dolore per la perdita drammatica del figlio. Tra oggi e domani verrà svolta l’ispezione cadaverica e poi il corpo sarà riconsegnato alla famiglia.