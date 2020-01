EVENTI - L'arrivo della vecchina più famosa del mondo è stato occasione di ritrovo e incontro in tanti comuni della provincia. A Tolentino corteo dal Ponte del diavolo ed elezione di Miss Befana Brickart. Pasquella solidale a San Severino

TOLENTINO – Piazza della Libertà gremita per “L’arrivo della Befana del Ponte del Diavolo”, l’evento curato dell’associazione “I Ponti del Diavolo” in collaborazione con il Consiglio di contrada Ributino – Pianciano – Ancaiano – Calcavenaccio – Parruccia ed il comune di Tolentino. Alle 16 il corteo delle Befane è partito al Ponte del Diavolo per il raduno in piazza della Libertà dopo una breve tappa alla casa di riposo per salutare gli ospiti che hanno molto apprezzato l’iniziativa. Il corteo è stato allietato dal canto della Pasquella con il gruppo dei “Cantastorie” di Treia. Di Befane ce n’erano per tutti i gusti, dall’autista in Panda, con tanto di pacchi al seguito, alla freddolosa, dalla pazza all’imbianchina, dalla pittrice alla modella, dalla sarta alla sexi, dalla brickart all’intellettuale, dalla cuoca a quella in auto d’epoca, in Fulvia, e all’equilibrista che è scesa dalla Torre degli Orologi, a cavallo della scopa, per planare su piazza della Libertà tra grandi e piccini, con l’ausilio dei Vigili del fuoco di Camerino e Tolentino. Ed è stato uno spettacolo bellissimo. In piazza della Libertà sono state poi distribuite caramelle donate dal Centro Fisiomed di Sforzacosta con centro anche a Tolentino, a Palazzo Europa e dal Bar del Ponte. Alla fine la giuria, composta dai bambini della piazza, dopo un’attenta valutazione, ha decretato quale Miss Befana 2020 Silvia Turchetti di Tolentino che vestiva i panni della Befana brickart. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Carla Passacantando.

Con il corteo delle Befane c’erano anche giocolieri e trampolieri della Compagnia La Zandella di Montecassiano che hanno accompagnato in allegria i partecipanti grazie all’associazione Tolentino Arte & Cultura ed oltre tutto, si sono esibiti in uno spettacolo di fuoco in piazza della Libertà. Al termine il corteo delle Befane, per continuare i festeggiamenti, si è diretto verso la mostra Tolentino brick art dove era stata allestita una casetta degli elfi gonfiabile con truccabimbi e giochi di palloncini. Per concludere, infine, in bellezza c’è stato un Nutella party per tutti i bimbi. In piazza della Libertà, inoltre, era stata allestita anche una Giostrina per i più piccoli. La Befana con il carico di doni, infine, la sera del 5 gennaio si era recata all’agriturismo Terre del Chienti di Tolentino, per distribuire ai bambini i regali offerti dall’associazione “I Ponti del Diavolo” e dal Consiglio di contrada, grazie anche a Clementoni, durante il “Brindisi della Befana”. Tanto divertimento quindi per “L’arrivo della Befana del Ponte del diavolo”.

SAN SEVERINO – Tradizionale canto della Pasquella a San Severino, ma in versione “solidale”, per I Cantastorie di Passo di Treia che alla vigilia dell’Epifania hanno animato vie e piazze del centro fino ad arrivare alla Casa di riposo “Lazzarelli” dove hanno allietato gli ospiti con alcuni brani suonati e cantati prima di consegnare quanto raccolto nel canto della questua che da sempre accompagna la cultura popolare marchigiana.

Nella notte della Befana, tra il 5 e il 6 gennaio, infatti, in molti paesi dell’Appennino centrale gruppi di cantori, i pasquellanti, giravano un tempo di casa in casa intonando un rituale canto di augurio e prosperità per il futuro raccolto. L’Epifania, infatti, è da sempre considerata la prima “Pasqua” dell’anno solare, un momento importante di passaggio tra il vecchio e il nuovo anno che, nelle nostre campagne, coincideva con il prospero periodo della macellazione del maiale.

Come un tempo I Cantastorie di Passo di Treia, accompagnati da strumenti musicali tradizionali come l’organetto, hanno cantato della nascita di Gesù e augurato buon anno. Molti gli applausi ricevuti, in particolare durante il passaggio tra le bancarelle del mercato settimanale del sabato.

USSITA – Grazie a corde, moschettoni, intrecci, nodi e ancoraggi posizionati con maestria dai volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Macerata, al calar del sole la Befana è scesa e i bambini in trepidante attesa hanno ricevuto una calza e le loro famiglie un gioco da tavolo. L’evento è stato organizzata da Proloco Ussita e Proloco Visso e i festeggiamenti sono poi proseguiti all’area sociale riaperta seppur utilizzabile al 50 centro con tombolate e distribuzione di altri regali. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Marche della Stazione di Macerata sono molto noti e amati nella zona, sono stati una presenza costante durante le scosse e vengono spesso visti intervenire in emergenza ed anche quest’anno sono stati coinvolti per la calata della Befana. E anche quest’anno grazie a tutta l’organizzazione, nonostante il sisma, sono stati regalati momenti di gioia e spensieratezza nel segno della tradizione a grandi e piccini ed ai turisti presenti.

RECANATI – Doppio appuntamento dell’Epifania a Recanati dove al quartiere di Villa Teresa, il più popoloso della città (circa 8.000 abitanti) oltre

un terzo della popolazione leopardiana , all’Oratorio ed alla Parrocchia “Cristo Redentore” sono arrivati i Re Magi per la gioia di grandi e piccini. La Befana invece si è calata in piazza Leopardi. Una befana acrobatica, scesa direttamente dalla torre.

LE FOTO DELLA BEFANA A RECANATI

L’ARRIVO DEI MAGI A VILLA TERESA

LA BEFANA A TOLENTINO