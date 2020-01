Lu cutichì

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Se li jorni de la merla voli passà’, pulenta, porcu e focu a volontà”.

“Co’ la pista, otre a le sargicce, li ciausculi, le lonze e li prisutti, li contadì facia anche li cutichì”.

“Pa’, vi’ e cutichì, è un magnà’ divì'” (divino).

Una strofa, delle tante Pasquelle che si udivano un tempo in campagna, così esprimeva: “Su portate / su donate / pollastrelli co’ capù’ / cutichì lonza e vi’ / oe, cascio e maccarù / robba dorge, robba vella / tanti auguri pe’ Pasquella”.

“Li pistaroli macenava assème, anche du’ orde, ritaji de testa, de nasu, de ‘recchje, de coscia, de gola e sottogola, coteche e pancetta, ‘mmischjava co’ sale, pepe, gnugnia (aggiungevano) ‘dori (odori) de curiandulu, cannella, noce moscata. C’era chj mittia aju tritatu, ginepru e alloro a bagnu dentro lo vi’ per 24 ore, po’ firtrava, scapordava tutto sopre l’impastu e co’ la machenetta ‘nzaccava.

Il cotechino, da non confondere con lo zampone, è considerato il padre di tutti gli insaccati. L’idea di sistemare “la carne de porcu” nelle budella dello stesso animale, lo zampone pur annoverando la stessa carne e lo stesso tipo di impasto, è invece conservato nella zampa anteriore, è antichissima. Nonostante qualcuno sostenga sia nato in Friuli Venezia Giulia e successivamente diffuso in tutta l’Italia del nord e del centro, una leggenda , neanche tanto leggenda, narra sia nato in Emilia, a Mirandola, intorno al 1515, durante l’assedio di papa Giulio II. Sembra ideato da Pico della Mirandola che la consiglió ai mirandolesi per resistere, anche sotto il nutritivo, alle truppe pontificie.

Il nome cotechino deve la sua origine alla cotica, la cotenna inserita, bollita e spezzettata, nell’impasto. Il suo consumo avviene previo cottura, da un’ora e mezza a due, anche oltre. Durante la stessa le vergare lo foravano con una forchetta “per fa’ scappà'” quanto più grasso possibile. Nonostante questo, “li cutichì” risultava e risulterà sempre altamente energetico. Lo è cosi tanto che anche il poeta dialettale maceratese Giovanni Ciurciola, lo sconsigliava ai ragazzi: “A lu vardasciu, quanno va a la scola: / sfoje, mirlucci, gammeri, un trufellu, / calamaritti fritti, ‘cche cucciola. / È robba che fa vè’ anche a lu cervellu! / ‘Mmece li cutichì e lu salame / je fa cresce li sbronzi e li vroscioli…”. Da “Pesce per tutte le stajó'”.

Anticamente veniva consumato con il minestrone o zuppe varie, attualmente è abbinato alle lenticchie e alla tradizione dell’ultimo dell’anno.

“Se festegghj co’ linticchje e cutichì, l’annu tua sarà divì'” (divino).

La prima citazione ufficiale “de lu cutichì”, avviene nel 1745, in un calmiere ne viene indicato il prezzo. La prima ricetta scritta compare, invece, l’anno successivo, ma la sua nobiltà arriva all’inizio del 1900, quando Pellegrino Artusi dedica a questo gustoso e profumato prodotto, che chiama “cotechino fasciato”, la ricetta n. 322 del suo famosissimo “La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”.

“De lu cutichì era tanto gulusu” Gioacchino Rossini.

Nelle Marche è noto quello di San Leo.

Un tempo in campagna, a differenza degli altri insaccati, il cotechino doveva essere consumato a breve, “non se mantinia a lungo. Ma a lungo chj ce li facia durà’, co’ ‘lla fame. ‘Na orda cottu, a li vardasci je se dacia anche tra du’ fette de pa’, usu sargiccia”.

Era un salume povero, fatto con carni meno pregiate, più nervose, più dure, magari “de scartu, ma facia parte appieno de quella festa che era la pista”. Oggi lo troviamo in vendita confezionato precotto, ma nulla ha a che vedere “co’ li cutichì” dei nostri nonni.

Anche la smorfia, il libro che codifica i sogni, ‘se ‘nteressava a issu. Chj se sognava lu cutichì, curia a jocasse a lu lottu, lu nummiru 22″.