TRAGEDIA - Grande commozione per il funerale del 26enne, ex studente di Unicam, morto la notte di Capodanno. Il giovane è stato salutato da centinaia di persone e tante autorità dell’intera provincia. Presenti anche rappresentanti di vigili del fuoco e Protezione civile. Il parroco Nazareno Gaspari: «Morto per un gesto di altruismo»

Arquata ha detto addio a Valerio Amatizi, il 26enne, ex studente di Unicam, morto la notte di Capodanno precipitando in un dirupo a Colle San Marco per spegnere un incendio scoppiato per via dei botti di fine anno. Il funerale è stato celebrato nella chiesa dell’area sae Borgo 1. Un paese che, nonostante conosca lo strazio dopo il 24 agosto 2016, con le sue 51 vittime, fa fatica ad accettare la prematura scomparsa del giovane, che era stato tra i primi a scavare sotto le macerie dopo il sisma.

Diverse centinaia di persone non hanno voluto lasciare da soli gli arquatani, a partire dal sindaco Aleandro Petrucci che per l’occasione ha istituito oggi il lutto cittadino. Nella piccola chiesa di Borgo c’erano rappresentanti dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, nella quale militava Valerio, alle cui esequie hanno partecipato anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il vicario della Diocesi di Ascoli don Emidio Rossi che ha letto un messaggio di cordoglio del vescovo Giovanni D’Ercole, e dal preside Sergio Spurio accompagnato da colleghi e piccoli studenti della scuola elementare di Venarotta, dove insegna la mamma di Valerio, Egizia. Il giovane lascia anche il fratello Matteo e la fidanzata Ilenia.

«Valerio è morto facendo un gesto di altruismo» ha detto nell’omelia il parroco Nazareno Gaspari, riferendosi alla tragica circostanza in cui, per spegnere un focolaio acceso dai fuochi d’artificio, è precipitato per una ottantina di metri. «Avrebbe potuto lasciar stare, ma il senso del bene comune ha prevalso, anche se questo gli è costato la vita» ha continuato don Nazzareno, affiancato nella celebrazione dal vice parroco don Marian Bojor, don Benito Massi ex parroco di Arquata e don Umberto Puglia parroco di Venarotta.

E’ stato molto toccante il ricordo degli amici del giovane, «il nostro Angelo barbuto» come lo hanno chiamato, e con il quale hanno condiviso tante emozioni e avventure. Per tutti Valerio è stato, e rimarrà, il ragazzo che si è sempre speso per gli altri, senza mai tirarsi indietro o risparmiarsi. Anche il cordoglio della Quintana per Valerio, che aveva partecipato alla rievocazione storica. Giunge dal Magnifico Messere (il sindaco Marco Fioravanti), dal Consiglio degli Anziani presieduto da Massimo Massetti e da tutto il popolo della Quintana che si è stretto intorno all’immenso dolore della mamma e dei familiari del ragazzo.

