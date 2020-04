USSITA - Appuntamento a Frontignano il 4 gennaio alle 16 negli spazi dell'associazione C.A.S.A. con la prima tappa di presentazione del libro dello storico. Con lui anche alcuni abitanti della zona per una discussione intorno al camino

Una storia fatta di parole scritte e dalle voci delle persone che la vivono ogni giorno. “Appennino: economie, culture e spazi sociali dal medievo all’età contemporanea” è il nuovo libro di Augusto Ciuffetti (docente di Storia economica dell’Università politecnica delle Marche) che come prima tappa per presentare il suo lavoro ha scelto Frontignano di Ussita, dove il libro ha iniziato a prendere vita grazie ad alcuni incontri per la costruzione di una guida di comunità. L’appuntamento è sabato (4 gennaio) alle 16 negli spazi dell’associazione Cosa accade se abitiamo (C.A.S.A.) in via Pian Dell’Arco 2. L’ingresso è libero e gratuito ma è gradita la prenotazione all’email prenotazioni@portodimontagna.it o al numero di telefono 3398145712. Non sarà solo una presentazione ma un vero e proprio dialogo intorno al camino. Ciuffetti si presenta infatti insieme ad alcuni “compagni di viaggio”. Con lui Stefano Riccioni (allevatore), Renato Marziali (poeta-pastore), Bruno Falconetti (Bar Due Monti), Venanzina Capuzi (Visso d’arte) e gli abitanti di C.A.S.A. Il racconto e la lettura di Ciuffetti si intreccerà quindi con quello degli abitanti della zona in modo informale ma approfondito. Così la narrazione può diventare una sorta di ponte tra un passato certo, ma spesso poco noto, e un futuro ancora tutto da costruire. La proposta del tema “Inizia il racconto: donne e uomini d’Appennino” è solo il primo appuntamento che accompagnerà l’autore in giro per tutto il Centro Italia ad intraprendere, ogni volta, un viaggio negli spazi e nelle vicende secolari dell’Appennino. L’appuntamento è a cura di Cantieri mobili di storia, in collaborazione con Respro (Rete di storici per i paesaggi della produzione) e Cosa accade se abitiamo (Casa).