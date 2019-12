TREIA - Ben 115 partecipanti, compresi i familiari, di cui circa 70 i festeggiati

I sessantenni treiesi si sono ritrovati ieri per un pranzo celebrativo, occasione per riabbracciarsi, farsi gli auguri e stare insieme. Gli organizzatori dell’evento hanno raccontato il particolare momento.

«Correva l’anno 1959 quando veniva pubblicato “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei romanzi più amati del Novecento. Nasceva Barbie, la bambola divenuta poi un’icona a livello internazionale. Arrivava sul mercato la “Mini”, un’auto che ha segnato un’epoca. La sonda russa “Luna 3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta del nostro satellite. La Zecca di Stato non conia più le monetine da una lira. La politica italiana elegge il nuovo segretario politico della Democrazia Cristiana, il compianto Aldo Moro. Negli Stati Uniti, per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale, si incontrano a Camp David il presidente Dwight Eisenhower e il segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Nikita Khruščёv, dando avvio ad una prima fase di “distensione” delle relazioni internazionali. E ancora, in Italia, Nicola Pietrangeli si aggiudica il Roland Garros, nessun tennista italiano c’era mai riuscito prima. Dopo un anno di digiuno, poi, il Milan di José Altafini torna a vincere lo scudetto» ricordano gli organizzatori.

«Chissà quante altre cose curiose accaddero sessant’anni fa, in Italia e nel mondo. Certo è che a Treia nacquero tanti vispi e bei bambini e bambine, che oggi hanno deciso di ritrovarsi tutti insieme per festeggiare il loro compleanno. Il pranzo dei “Nati negli anni d’oro: quelli del 1959” si è svolto nella giornata di ieri, presso la struttura sostitutiva del convento dei frati francescani di Treia, con l’obiettivo, oltre lo stare insieme e festeggiare, di sostenere anche le iniziative di ricostruzione delle strutture del convento gravemente lesionato dal sisma del 2016, dato l’enorme sacrificio sofferto dai frati minori del Santissimo Crocifisso, che hanno alloggiato per circa 3 anni e mezzo in un container in lamiera offerto dalla Regione Lombardia».

Questo ritrovo era stato fatto anche dieci anni fa, allo scoccare dei 50 anni, e fu un gran successo, motivo in più per incontrarsi e festeggiare nuovamente. Infatti per loro è stata una gioia vedersi, è servito per superare tristezze, pensieri, preoccupazioni. Rivedere chi hai perso d’occhio perché la vita ti porta a strade diverse e riabbracciarsi con affetto questa volta ha avuto ancora più significato: solidarietà, condivisione, sostegno reciproco e nuovi impegni sociali. Alcuni coetanei non ci sono più e per essi hannoo pregato durante la messa. Accogliere tutti gli altri con sorrisi e abbracci è stato impagabile. Hanno partecipato in 115, compresi alcuni familiari, di cui 70 circa i sessantenni festeggiati. «Il 29 dicembre è diventata una giornata spettacolare, vissuta intensamente, scambiandoci aggiornamenti sulle nostre vite, coccolati da musica degli anni ’80 (quando eravamo veramente giovanissimi) con il gruppo dei bravissimi “Sette in condotta” (non si direbbe, eppure èstato così!). Il pranzo è stato buonissimo, secondo i crismi della buonissima e sana cucina marchigiana, con prodotti di qualità strettamente dei nostri territori, salumi e formaggi di aziende ubicate sui martoriati Sibillini, torta di compleanno come per le grandi occasioni, consegna per ogni 60enne di attestato di partecipazione personale con l’omaggio della foto dei festeggiati tutti raccolti in un grande abbraccio».

La raccolta fondi effettuata durante l’iniziativa è stata interamente devoluta ai frati del santuario del Santissimo Crocifisso, per contribuire ai costi delle strutture realizzate ed in corso di realizzazione, decisione presa all’unanimità. Altra scelta fatta è che il prossimo appuntamento sarà fra 5 anni e non fra dieci: il tempo corre veloce, stare insieme è una cosa bellissima, perciò è meglio cogliere più occasioni possibili. .