MACERATA - La serata di beneficenza organizzata dall'Helvia Recina Volley, 350 le persone che hanno partecipato all'evento il cui scopo era sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e l’inclusione sportiva e sociale

Oltre duemila euro raccolti che saranno destinati all’Associazione Donatori Midollo Osseo Marche. Questo il ricavato della seconda edizione di Tomboliamo, la tombolata inclusiva organizzata dall’Admo in collaborazione con l’Helvia Recina Volley, che si è tenuta palestra della scuola primaria Anna Frank di Villa Potenza a Macerata.

Serata di festa con un saldo decisamente positivo per tantissimi aspetti. In primis la partecipazione, che ha visto la manifestazione coinvolgere la società, la cittadinanza e l’amministrazione (presenti anche il sindaco Romano Carancini e gli assessori Alferio Canesin e Stefania Monteverde) per arrivare a quota 350 presenze, riuscendo addirittura a migliorare la già positiva prima edizione, grazie anche alla location, più raccolta rispetto al Centro Fiere di Villa Potenza e che soprattutto costituisce la casa dell’Helvia, dove la società è nata. Un altro dei tanti aspetti lieti della serata è stato la collaborazione degli sponsor e di tante realtà locali che hanno donato i prodotti necessari per allestire la serata ed i premi, permettendo così di raccogliere le donazioni per Admo e ripagando le ore di volontariato che stanno dietro ad un evento di questa portata.

«Siamo felici di aver potuto trasmettere due messaggi ai quali siamo particolarmente affezionati, come la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e all’inclusione sportiva e sociale – ha dichiarato Greta Malavolta, responsabile dei progetti sociali dell’Helvia Recina Volley-. Abbiamo visto i nostri piccoli aiutanti assisterci nelle piccole mansioni richieste da una serata del genere, come la distribuzione di penne, premi, cartelle, panettoni». Presente anche la prima squadra, la Roana Cbf, che ha sposato il progetto della pallavolo unificata: «Questo ci riempie di orgoglio e ha dato un valore aggiunto a questa serata di beneficenza – prosegue Greta Malavolta – Ringrazio la società per la sensibilità e l’organizzazione, Admo per il supporto e gli sponsor etici Anffas e Frolla, oltre ad AmaDown che ha contribuito alla condivisione del messaggio e ha portato alcuni suoi ragazzi per aiutarci nell’iniziativa».