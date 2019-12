CUCINA - Il ristorante Au Souvenir, gestito nella capitale del Senegal da Mauro Vincenzetti, è ambasciatore della nostra tradizione culinaria nell’Africa subsahariana

di Alessandro Feliziani

Nel 2020 sapremo se, sotto l’egida dell’Unesco, il caffè espresso tradizionale italiano potrà entrare a far parte del “Patrimonio immateriale dell’umanità”, così come avvenuto due anni fa per la pizza napoletana. Sta di fatto, però, che all’estero, sia nel campo della pizza, sia per molti altri prodotti classici della tradizione culinaria italiana, a prendere il sopravvento sono gli operatori della cucina non italiani. Molto spesso lo fanno senza aver acquisito il necessario “know-how”, ossia quelle conoscenze e capacità tecniche proprie della nostra tradizione. A sottolineare questo problema, che rischia di nuocere allo stesso buon nome della cucina italiana nel mondo, è Mauro Vincenzetti, un manager che anni fa ha lasciato Tolentino, dove risiedeva, per emigrare con tutta la sua famiglia in Senegal. Lì nel 2012 ha avviato una serie di attività che si ramificano in diversi settori, in particolare la commercializzazione nell’Africa subsahariana di prodotti tipici della tradizione culinaria maceratese.

Con quale risultato?

«Direi ottimo. La cucina italiana è famosa nel mondo e sta diventando sempre più una pietra angolare della ristorazione mondiale».

È un settore in espansione?

«Sicuramente. Ci sono potenzialità enormi per creare molti posti di lavoro… ma all’estero».

Però la ricchezza della cucina italiana è data dalle diverse tradizioni locali…

«Infatti. È proprio per questo che la crescita all’estero del settore culinario “made in Italy” deve svilupparsi secondo un modello legato alle tipicità. È necessario però aumentare la conoscenza di nuovi prodotti, cercando di scendere sempre più nella specificità. Più che di cucina italiana bisognerebbe, quindi, parlare di cucina siciliana, ligure, pugliese, toscana, eccetera. Nella mia attività in Senegal, ho portato la cucina marchigiana ed il successo è stato immediato. Proprio per questo sottolineo l’importanza di valorizzare le nostre eccellenze, che possono essere la vera “ancora di salvezza” delle nostra economia e proteggerci dalla globalizzazione».

Quali piatti propone nel suo ristorante?

«Il ristorante “Au Souvenier” – nato nel contesto culturale di Place du Souvenir Africain a Dakar – con la pragmatica direzione in cucina di mia moglie Sabina ha introdotto pian piano diversi piatti tipici del maceratese. Primo tra tutti i vincisgrassi. Per questo piatto ho fatto anche una campagna pubblicitaria con un manifesto in cui ho rappresentato l’Italia e le Marche, dando una spiegazione storica di questo piatto che è il nostro fiore all’occhiello. Altro prodotto molto apprezzato è il ciauscolo».

È facile far comprendere all’estero le diversità all’interno della cucina italiana?

«In una società multietnica non è difficile. L’area subsahariana è vasta ed ogni comunità ha le sue usanze e le sue abitudini; questo facilita il paragone con le nostre realtà regionali».

Organizzate anche specifiche manifestazioni per far conoscere la nostra cucina?

«Il ristorante Au Souvenir ha avuto la possibilità di recitare un ruolo importante nella cena di gala promossa dall’Ambasciata Italiana a Dakar, nell’ambito della settimana della cucina italiana nel mondo, alla presenza di numerosi diplomatici internazionali. Nell’occasione sono stati proposti dei piatti cardine dell’entroterra maceratese: maltagliati con ceci in brodo vegetale al rosmarino e polenta con spezzatino d’agnello e salsa di pomodoro. Il risultato è stato semplicemente fantastico e tutti hanno applaudito l’esaltazione della semplicità, cara al nostro modo di essere. L’ambasciatore italiano in Senegal, Francesco Paolo Venier, nei giorni successivi, mi ha inviato una lettera di encomio ed un attestato, complimentandosi per l’organizzazione della serata e per il menù proposto».