TREIA - L'amministrazione comunale ha individuato la zona parcheggio adiacente via Strampelli

Un’area pubblica riservata da destinare alle prove per il conseguimento della patente per ciclomotori, con allestimento di circuiti da destinare alla prova pratica di guida, predefiniti e autorizzati dalla Motorizzazione civile di Macerata. L’Amministrazione comunale di Treia ha avviato una serie di iniziative volte a limitare o eliminare quelli che vengono considerati «ostacoli alla competitività del territorio e delle imprese che vi operano – si legge in una nota diffusa dall’ente – Per consentire di mantenere sul territorio lo svolgimento degli esami ed evitare spostamenti disagevoli per le famiglie si è deciso di individuare una zona, che per la sua conformità e ampiezza è l’area parcheggio adiacente via Strampelli, nella frazione di Passo di Treia: verrà interdetta al transito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di guida, organizzate con cadenza mensile, per l’ottenimento della patente per ciclomotori. L’autoscuola Europa di Treia, concessionaria dell’area pubblica, provvederà all’allestimento del circuito ogni volta sarà necessario organizzare l’esame pratico di guida agevolando gli aspiranti candidati e le loro famiglie che in tal modo eviteranno disagevoli spostamenti: i ragazzi non dovranno essere più accompagnati in altro Comune per il superamento dell’esame, con contenimento di tempo e di costi. Il percorso sarà messo a disposizione anche per progetti formativi di educazione stradale attuati in sinergia con gli istituti scolastici».

«Il risultato è stato conseguito – spiega il vice sindaco David Buschittari – grazie all’impegno del consigliere Tommaso Sileoni, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, che ha promosso l’iniziativa e partecipato personalmente ai tavoli tecnici, attuando la più ampia collaborazione tra la Motorizzazione Civile, la Polizia Locale e l’autoscuola Europa, con un indubbio risultato che scaturisce dalla sinergia tra pubblico e privato. Il lavoro che stiamo realizzando con il settore attività produttive e commercio si caratterizza per due aspetti fondamentali: da un lato si prosegue con forza e celerità l’attività di ordinaria amministrazione, tanto lontana dai riflettori ma fondamentale per garantire alle imprese locali risposte concrete che agevolino lo svolgimento delle attività; dall’altro stiamo lavorando per elaborare idee e proposte di rilancio delle realtà economiche che si legano al territorio dando slancio alla piccola e media impresa – evidenzia – . Un segnale di attenzione alle criticità del tessuto produttivo e sociale della nostra comunità, dando dimostrazione di un operato rappresentativo di una politica che agevoli le famiglie nella fruizione dei servizi erogati sul territorio. L’Amministrazione mira ad incentivare le relazioni e l’apporto contributivo di idee e in questo lavoro, che richiede capacità di ascolto e mediazione crediamo fortemente per il rilancio del territorio, cercando insieme ai nostri cittadini, tutti, di avere un atteggiamento propositivo, concreto e disponibile che giunga alla concretizzazione di iniziative volte al sostegno delle famiglie e del tessuto imprenditoriale. Il nostro impegno è quotidiano e mirato nella più ferma convinzione che lavorare insieme è utile alla comunità con indubbi benefici per tutto il territorio».