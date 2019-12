SARNANO - Il gruppo di minoranza "Il paese che vogliamo" critica la maggioranza del sindaco Piergentili per la delibera che verrà discussa domani in Consiglio

«Di fatto cediamo la montagna al gestore per i prossimi 30 anni in quanto il Comune fra 10 anni non avrà la forza economica e finanziaria di riscattare le annualità di ammortamento residue». Sono le parole del gruppo di opposizione di Sarnano “Il paese che vogliamo”. I consiglieri di minoranza parlano di un colpo di mano dell’amministrazione guidata dal sindaco Luca Piergentili per quanto riguarda l’affidamento della gestione degli impianti sciistici di Sassotetto. Domani in Consiglio la maggioranza porterà una delibera che prevede la proroga di 10 anni della convenzione di gestione e la ripartenza del periodo di ammortamento trentennale (30 anni) con decorrenza stagione corrente – spiegano i consiglieri Giacomino Piergentili, Giorgio Eleuteri, Fabio Fantegrossi e Fabio Rocci – cancellando di fatto 13 anni di precedente ammortamento già decorsi, senza stabilire i termini precisi e le responsabilità di quanto la Sassotetto srl, quale gestore, rivendica coma danno subito con relativa richiesta in diffida di risarcimento danni per oltre 1.600.000,00 euro per squilibri economici e finanziari della convenzione di gestione. Con un vero e proprio blitz, la maggioranza guidata dal sindaco Luca Piergentili, convoca il suddetto consiglio di sabato mattina a Comune chiuso (solo dopo le nostre vive richieste alla Segretaria generale ci sono stati consegnati alcuni documenti) per il lunedì successivo per decidere su una questione importantissima per l’economia del territorio». Secondo l’opposizione si tratta di un vero e proprio azzardo. «Ci aspettavamo una proroga di un anno come accaduto l’anno passato – continua il gruppo consiliare – ma mai avremmo ipotizzato l’azzardo di una cosi grande decisione, ripeto senza la risoluzione delle cause che ha portato il gestore a rivendicare un gravissimo danno economico. La cosa più grave è quella di non risolvere le cause che hanno determinato gli squilibri economico finanziari della gestione e comunque si va avanti lo stesso. A che giovamento se le criticità permangono? Ci chiediamo: se la gestione è stata deficitaria, perché il gestore è stato disponibile nei due anni precedenti a proseguire la gestione? E perché è disponibile a proseguirla per altri 10 anni? Qualcosa non torna. Ancora: per quale motivo non sono stati chiesti altri pareri e perizie o riscontri per verificare quanto rivendicato dal gestore? Perché l’amministrazione comunale non ha preso iniziative in merito alle diffide (di cui noi non eravamo a conoscenza) per chiarire e risolvere le problematiche segnalate dal gestore si afferma sin dal 2010?».