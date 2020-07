INCONTRO formativo con la biologa-nutrizionista Flavia Conocchioli che collabora con la società

“Alleniamoci a mangiare bene!”, questo il tema dell’incontro informativo per l’attività della Scuola calcio promosso dall’Academy Civitanovese che si è svolto nei locali di Villa Conti Anthropos, tenuto come in maniera impeccabile e coinvolgente dalla dottoresssa Flavia Conocchioli, biologa-nutrizionista da diversi anni al fianco della società rossoblù. Numerosa ed attenta è stata la partecipazione di atleti e genitori, per un tema considerato molto interessante e formativo. «A livello alimentare – ha spiegato la dottoressa Conocchioli – le criticità dei ragazzi sono in generale saltare la colazione, fare spuntini troppo pesanti, bere poca acqua e abbondare di troppo cibo confezionato e bibite zuccherate. Ormai che la colazione sia imprescindibile è noto, lo dice anche la scienza, dimostrando che i ragazzi che non la fanno hanno anche un rendimento scolastico inferiore rispetto a chi la fa. Importante è anche farla in modo equilibrato e nutriente. Per questo abbiamo visto diverse facili combinazioni per iniziare ogni giornata con il piede giusto, con un mix ad hoc di nutrienti e gusto. Anche per lo spuntino ci sono diverse opzioni, per tutti i gusti e per tutti i livelli di fame. Rispettare sempre il proprio corpo e le sue richieste – ha concluso la dottoressa – e considerare anche il momento dei pasti un momento fondamentale, come l’allenamento, per prepararsi al meglio all’attività agonistica e alla performance, sono concetti importanti per le famiglie e i ragazzi».