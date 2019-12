NOMINA - L'ex artigiano di 68 anni alla guida dell’associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. «Avanti nel segno della continuità per rappresentare al meglio le esigenze degli associati»

Guido Celaschi è il nuovo presidente di Anap Confartigianato Persone, l’associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. Raccoglie il testimone da Giampaolo Palazzi, che ha guidato l’Anap da aprile 2011.

Celaschi, 68 anni, risiede a Civitanova, dove è stato titolare di un’impresa specializzata nella realizzazione di targhe e articoli pubblicitari. Già presidente interprovinciale di Anap, è stato componente del Consiglio direttivo nazionale sotto la presidenza di Giampaolo Palazzi. Ad eleggerlo, a Roma, l’assemblea dell’associazione, che ha provveduto anche al rinnovo della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo. «Avanti tutta con spirito di squadra – dichiara il presidente Celaschi – e nel segno della continuità con le iniziative e le attività realizzate dal presidente Giampaolo Palazzi. Dobbiamo continuare a collaborare per far crescere i gruppi territoriali Anap in tutta Italia, per rappresentare al meglio le esigenze degli associati. Sarà fondamentale potenziare il ruolo di Anap quale interlocutore nei confronti delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al Governo nazionale. La trasmissione del saper fare, la continuità dell’esperienza artigiana che si tramanda tra generazioni sono un bene prezioso che va difeso perché costituisce le fondamenta del nostro sistema imprenditoriale e produttivo».

Presenti all’appuntamento il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, il segretario generale Cesare Fumagalli e una delegazione interprovinciale, accompagnata dal presidente Leonori e dal segretario Giorgio Menichelli. Hanno assunto la carica di vice presidenti Adriano Sonzini, per il Piemonte, con l’incarico di presidente vicario, Cecilio Testa, per la Lombardia, e Giuseppe Arena, per la Sicilia. Fabio Menicacci è stato riconfermato segretario nazionale dell’Anap Confartigianato Persone. Giovanni Mazzoleni è stato nominato coordinatore del Consiglio dei maestri d’opera e d’esperienza. «Occorre ribadire con forza – afferma Renzo Leonori, presidente territoriale – che la categoria dei pensionati è parte integrante del sistema economico e della nostra società. Quella che chiamiamo “terza età” è in continua crescita ed evoluzione. Le istituzioni e gli enti di qualsiasi territorio hanno l’obbligo di venire incontro alle nostre esigenze, di ascoltare la nostra voce e di risolvere nel migliore dei modi i nostri problemi. Il compito che spetta quindi al nostro nuovo presidente è di particolare importanza. Sono sicuro che saprà onorarlo al meglio, ricordando il ruolo centrale che Anap ha nel garantire a tutti i cittadini, anziani e pensionati, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei bisogni morali e materiali».