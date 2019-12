MACERATA - La delegazione composta da Spi-Cgil Marche, Fnp-Cisl e Uilp-Uil Marche è stata accolta dal prefetto Iolanda Rolli

I sindacati dei pensionati in visita alla prefettura di Macerata. Oggi il prefetto Iolanda Rolli ha ricevuto in sede una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei pensionati Spi-Cgil Marche, Fnp-Cisl e Uilp-Uil Marche. Durante l’incontro, che si inserisce nell’ambito di una mobilitazione nazionale, gli ambasciatori sono intervenuti per presentare le loro rivendicazioni in tema previdenziale, fiscale, assistenziale e socio sanitario. A conclusione della riunione, i sindacati hanno consegnato un documento nel quale sono state sintetizzate le motivazioni della vertenza, per fare in modo che il prefetto se ne faccia interprete nelle sedi opportune.