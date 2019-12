CERIMONIA di consegna del Melvin Jones Fellowship al comandante della locala stazione carabinieri

Premio a sorpresa alla conviviale natalizia del Lions Club di Matelica al maresciallo Fabrizio Cataluffi comandante della locale stazione dei carabinieri, che ha ricevuto la massima onoreficenza, la Melvin Jones Fellowship, conferitagli per i suoi meriti professionali. Emozionato Cataluffi, accompagnato dalla moglie Patrizia ed i tre figli, ha ricevuto la targa dalle mani della presidente del club Maria Gilda Murani Mattozzi, con la seguente motivazione: «Conferiamo la Melvin Jones Fellowship, al maresciallo Fabrizio Cataluffi, massima onorificenza lionistica, per aver interpretato con il suo stile di vita la base dell’etica Lions, essere solidali con il prossimo, attraverso l’aiuto solidale. Il club, su richiesta del presidente Maria Gilda Murani Mattozzi ha approvato il conferimento dell’onorificenza, per il suo esempio di dedizione disinteressata e la sua grande professionalità, discrezione e semplicità rivolta al servizio dell’umanità». Cataluffi a Matelica è un importante punto di riferimento, per il suo stile professionale ed umano, risiede in città da 23 anni, dopo aver iniziato la sua carriera a Firenze ed aver lasciato la Sardegna, è giunto nella città di Enrico Mattei, dove si è distinto per la sua umanità ed il grande attaccamento alla divisa. A complimentarsi con lui è intervenuto anche il comandante della compagnia dei carabinieri di Camerino, il sottotenente Paolo Rinaldi. La targa simboleggia anche l’impegno dei Lions Matelica, nel service internazionale di vaccinazioni contro il morbillo, con l’aiuto concreto ad immunizzare mille bambini. La serata ha visto l’ingresso nel club matelicese di due nuovi soci, il medico anestesista dell’ospedale di Fabriano e consigliere comunale di Matelica Manila Bellomaria e Alessandro Poduti, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Sefro. Tra le luci scintillanti del Natale ed il brindisi di auguri, c’è stato spazio per la solidarietà concreta ed il bilancio dei primi sei mesi dell’anno lionistico, tracciato dalla presidente Murani Mattozzi, con l’impegno a favore dell’infanzia e dell’ambiente, i service a favore della realtà locale.

Tra gli altri è stata ricordata la Festa d’Estate con il service per la costruzione di un campo polivalente e l’ingresso del nuovo socio Graziano Ferretti, la donazione di una sonda per l’ecografo del Salesi di Ancona. Sempre per i più piccoli è stato donato un trasportino collettivo all’asilo nido di Matelica, dove si è tenuto un partecipato corso sulle manovre di emergenza e disostruzione pediatrica. Molto importante anche il service contro l’ambliopia, il difetto visivo di chi è miope con gradazioni differenti tra i due occhi, che ha visto coinvolti i piccoli alunni delle scuole materne di Esanatoglia e Matelica. La raccolta di cellulari usati permetterà il prossimo gennaio di donare 700 bottiglie in alluminio agli alunni delle scuole di Matelica, per sostituire le bottiglie di plastica. Sul tema della salute si è ripetuto di recente lo screening contro il diabete, le conviviali dedicate ai traumi dello sport ed alla trota senza antibiotici, come corretto esempio di alimentazione sana. Durante la serata vi è stato lo scambio degli auguri, l’appuntamento per tutti è al 2020, con tanti progetti a favore del prossimo, secondo il motto Lions “We serve”. Oltre al presidente Lions Club Matelica Maria Gilda Murani Mattozzi, sono intervenuti alla serata il sindaco di Matelica Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani, l’assessore allo Sport Graziano Falzetti, il presidente della terza e quarta circoscrizione Lions Dario Pescosolido, la presidente della zona A3 circoscrizione Stefania Romagnoli, il sottotenente comandante della compagnia carabinieri di Camerino Paolo Rinaldi, il maresciallo Fabrizio Cataluffi comandante stazione carabinieri di Matelica, la responsabile dei servizi sociali del Comune di Matelica Romina Costantini.