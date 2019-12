LA PROPOSTA del Superiore Ofm, padre Ferdinando Campana, accolta dal vicesindaco Ceregioli nel corso del premio "San Giacomo della Marca" assegnato al professore di Unimc Gianfranco Paci. Presto un comitato costitutivo

di Maurizio Verdenelli

San Francesco d’Assisi è un po’ anche di Sarnano. Il simbolo della città non è forse il Serafino – e fu pace tra i litigiosissimi. E non fu visto forse il futuro Patrono d’Italia dai confratelli parlare con gli angeli nell’eremo di Roccabruna (reso inagibile ora dal sisma del 2016) che Lui divise con l’eremo di Soffiano (di cui restano un muro e poche altre tracce) nella sua non brevissima permanenza nel castello che fu dei Brunforte. Per ultimo, Frà Ugolino da Montegiorgio non scrisse i celeberrini ‘Fioretti’ contestualizzandoli proprio nel Sarnanese?

Ed allora, che si aspetta, a costituire un comitato per una prossima Fondazione nel triplice nome del Poverello, dei Fioretti e di Sarnano? Lo ha proposto padre Ferdinando Campana, Superiore Ofm (Ordine francescani delle Marche) autore di un informatissimo libro sui percorsi marchigiani del Santo nel corso del Premio San Giacomo della Marca giunto alla 22esima edizione che si è tenuto nella sala consiliare di Sarnano, ex convento francescano. Mentre tuttora, convento, è San Liberato altra suggestiva tappa al confine di Sarnano di Francesco, che nel maceratese conta sopratutto il vicino Colfano (Camporotondo) e Fiorano ad Appignano. Una proposta subito accolta da Franco Ceregioli, vicesindaco dopo essere stato per due mandati a capo dell’amministrazione locale. «Prima di Natale, il comitato sarà costituito» ha garantito Ceregioli insieme con l’assessore alla Cultura Stefano Censori, presenti entrambi all’incontro.

Il tema del Premio, organizzato da “Guardiamo al futuro onlus” è stato: “L’archeologia come fonte di conoscenza e come risorsa del territorio” ed ha avuto relatori d’eccezione. Da Stefano Finocchi (Soprintendenza delle Marche), Roberta Perna (Unimc) a Francesco Belfiori (Unibo) e la direttrice emerita della rete museale dell’Umbria, Laura Bonomi Ponzi. Al centro degli interventi gli scavi a: Numana, Urbs Salvia, Monte Rinaldo e “Piceni ed Umbri: affinità e differenze”. Chi più di San Francesco toccò nel suo apostolato questi due territori così interconnessi? Padre Ferdinando ha ricordato l’800esimo anniversario del viaggio del Poverello dal porto di Ancona fino al Cairo in Egitto dove fu accolto dal Sultano e dove rimase sei mesi. «Tornando ad Assisi, lungo il percorso maceratese, gli fu regalato un agnello che fece tosare dalle buone suore di San Severino. Ne produssero una tonaca calda, invernale che mandarono al Santo il quale ogni tanto, ricordandosi del fornitore principale, nella riconoscenza verso l’animale tosato, ne baciava la candida lana».

E’ un fiume di aneddoti padre Campana che ha individuato sei itinerari francescani e centinaia di conventi. Vediamoli: 1) Fabriano-Ancona; 2) Ancona-San Severino; 3) Fermo e il Fermano; 4) Camerino- San Severino-Valle del Tronto Grottammare, San Benedetto; 5) Montefeltrano: Fano- Urbania- Urbino; 6) Osimo. «Tanti gli episodi miracolosi -ha detto il Superiore Ofm- a Pontelatrave il Santo fece sgorgare per gli assetati l’acqua e per alcuni operai in strada pure il vino». E a proposito di strade, da ricordare come l’Anas abbia intitolato, nel corso di una cerimonia ad Assisi, la superstrada Perugia-Ancona, “San Francesco”. Probabilmente nel Duecento nessuno più del Patrono d’Italia aveva battuto quell’itinerario, tuttavia c’è ora da richiederne una speciale benedizione perché l’operazione “sbloccacantieri”avviata proprio a Borgo Tufico nella primavera scorsa dal premier Conte e dall’allora ministro Toninelli, possa davvero procedere con la realizzazione di un’arteria ad 8 secoli dell’imbarco di Francesco per l’Egitto – evento celebrato nel marzo scorso dal papa durante la visita alla Santa Casa di Loreto. Quest’anno il Premio San Giacomo della Marca è stato consegnato da Luciano Magnalbò, presidente della Onlus («ma tutto da 22 anni si deve ad Umberto Zamponi») al professor Gianfranco Paci di Unimc. L’Encomio Solenne a padre Stanislao Loffreda da Monteprandone, della Custodia di Gerusalemme, uno degli “scopritori” della casa di san Pietro a Cafarnao. Riconoscimenti infine al professor Diego Poli in memoria del professor Angiolino Ghiandoni e al pittore ed incisore Carlo Iacomucci.

(foto di Vermiglio Petetta)