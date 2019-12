TAGLIO del nastro per la nuova piattaforma delle eliambulanze realizzata anche grazie agli sms solidali per il sisma. Il sindaco Vita: «Opera a disposizione di tutto il territorio»

di Francesca Marsili

«Ricordo limpidamente come, nell’immediato post sisma, c’era chi gridava ad alta voce di non effettuare le donazioni poiché venivano paventati usi impropri di questi fondi. Beh, credo che la giornata di oggi, rappresenti una risposta tangibile di come gli sms solidali siano stati spesi per aiutare un territorio martoriato dal tremendo terremoto del 2016». Con queste parole, piene di gratitudine e soddisfazione, il sindaco di Belforte del Chienti Alessio Vita ha aperto il suo discorso durante l’inaugurazione dell’elisuperficie. E’ stata intitolata al grande medico marchigiano Carlo Urbani, presente la moglie Giuliana Chiorrini, ed è adeguata a consentire l’atterraggio in notturna dell’eliambulanza.

Il taglio del nastro, per meglio dire, l’accensione delle luci, domenica scorsa ha visto la partecipazione anche del governatore Luca Ceriscioli, dell’assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, del dirigente del servizio di Protezione civile David Piccinini, di Ermanno Zamponi direttore del 118, Germano Rocchi, responsabile dell’Elisoccorso Marche, Maurizio Ferretti direttore del Sistema integrato delle emergenze, Gianni Scamuffa della Protezione civile regionale, oltre agli amministratori dei Comuni limitrofi. Assente all’evento il commissario straordinario per la ricostruzione Piero Farabollini benché invitato. L’opera di ammodernamento della piazzola già esistente, dedicata al medico marchigiano che porta il suo nome, che consentirà il volo h24, anche in condizioni di scarsa visibilità, sarà ufficialmente operativa dal Marzo 2020, ed è costata circa 24mila euro, frutto di tante donazioni ricevute a seguito del sisma del 2016 per mezzo degli sms solidali. «Se da un lato è vero che questi soldi, non sono stati investiti direttamente nella ricostruzione, dall’altro è opportuno sottolineare come siano stati impiegati per garantire che all’interno del cratere ci siano dei servizi fondamentali a disposizione di ha sottolineato Vita – Ho voluto fortemente la presenza dei colleghi sindaci dei comuni limitrofi per sottolineare come questa opera non sia solo nostra ma bensì a disposizione di tutto il territorio come quello di Serrapetrona, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, e Sarnano, qualora si verifichi un’emergenza. A dimostrazione di ciò, proprio sabato scorso Icaro, è atterrato in questa piazzola per trasportare una ragazza di Caccamo di Serrapetrona che ha subito un grave trauma all’ospedale di Torrette. La realizzazione di questa elisuperficie, che a breve potrà godere dell’elisoccorso h24, risulta quindi essere fondamentale per garantire ai cittadini un servizio di soccorso di prim’ordine, andando a ridurre il gap territoriale che ci vede coinvolti in favore dei grandi centri costieri».

«Questa pista – ha sottolineato Sciapichetti – sarà utilizzata da tutti i comuni limitrofi a Belforte, accrescendo la qualità del servizio sanitario, soprattutto in caso di urgenze, e sviluppando una rete di infrastrutture utilizzate dal 118 a servizio dei cittadini». Il presidente della Regione delegato alla sanità ha cosi commentato: «C’è un progetto complessivo nelle Marche per realizzare elisuperfici per il servizio di elisoccorso h24, un servizio strategico, perché salva vite umane. L’elicottero non è solo un mezzo di trasporto, ma un pronto soccorso che inizia i trattamenti per stabilizzare il paziente e trasportarlo immediatamente all’ospedale di Torrette. Tutto ciò si è realizzato con l’utilizzo di risorse provenienti dagli sms solidali. La gara è stata effettuata e, a breve, firmeremo il contratto con l’azienda incaricata a collegare tutte le elisuperfici». Il primo cittadino di Belforte, ha inoltre ricordato chi, con lungimiranza nel 20o4, aveva reso possibile la realizzazione della piazzola per il volo diurno, l’allora sindaco Ivan Losego. «Un ringraziamento anche ai volontari della Protezione civile per aver contribuito a sistemare l’area, ai tecnici e le imprese che hanno eseguito i lavori di asfaltatura, di aggiornamento dell’impianto luminoso e di realizzazione della segnaletica», ha concluso Alessio Vita.